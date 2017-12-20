Xiaomi, son birkaç yıldır Redmi ve Redmi Note akıllı telefonlarını birlikte başlattı ancak şirketin resmi forumundaki bir mesaja göre bu eğilim kısa sürede sona erebilir.

Xiaomi, bu ayın başlarında Redmi 5 ve Redmi 5 Plus akıllı telefonlarını, 18:9 en/boy oranına ve ekran boyutunu 5.5 inçten yukarıya taşıyan uzun ekranlarla tanıttı. Geleneksel olarak Redmi akıllı telefonları 5 inç ekrana kadar çıktı ve Redmi Note serisinde 5.5 inç ekranlar bulunuyordu. Yine de şirketin Note varyantı için yeterli derecede özelliği yokmuş gibi gözüküyor.

MIUI forum moderatörü mitch002, Redmi 5 Plus için bir tanıtım yazısı yayınladı ve cihazın bu yıl firmanın yüksek bütçeli telefonu olduğunu yazdı. Geçen yıl Redmi 4‘ten daha yüksek bir konfigürasyona sahip olan Redmi 4X‘in ardılıyla ilgili hiçbir kelime de yoktu. Xiaomi’nin kalite ve güncellemelere odaklanmak için varyantların sayısını azaltması gibi bir durum olabilir, ancak bunu doğrulayan şimdilik bir belirti yok.

Redmi 5 Plus, 3 GB RAM ve 32 GB depolama modeli için 150 $ ve 4 GB RAM ve 64 GB depolama modeli için 200 $ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, Note serisinin genelinde mevcut olanın fiyatına benziyor; bu da yeni bir Note varyantının yakında kullanıma sunulmasını zorlaştırıyor.