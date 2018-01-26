Xiaomi akıllı telefonlarının en iyi tasarımlı serilerinden biri olarak bilinen Xiaomi Redmi Note akıllı telefonlarına yeni bir model daha eklenmek üzere. Aslında ilk bilgilerde bu modelin es geçileceği belirtilmiş olsa da yeni gelen iddialara göre Xiaomi Redmi Note 5 akıllı telefonları pas geçilmeyecek ve yeni akıllı telefonlar kısa süre sonra tanıtıma çıkacak.

Tanıtımdan önce yeni modelin özelliklerinin de ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Bugün paylaşılan yeni bilgiler, Xiaomi Redmi Note 5 modelinin özelliklerinin sızmasına neden oldu. Yine tasarımı ile dikkatleri toplaması beklenen akıllı telefonların ortaya çıkan özelliklerinin neler olduğuna bakalım.

Xiaomi Redmi Note 5 Tasarımı Nasıl Özellikleri

Yeni model için paylaşılan bilgiler arasında tasarım detayları da var. Buna göre telefonların tam çerçevesiz bir model olacağı belirtiliyor. Kamera kısmı için bile bir alan ayrılmayacağı ve ekrana gömülü kameraya geçiş yapılabileceği bilgisi var.

Tabii ki parmak izi sensörlerinin de arka bölüme taşınmasıyla beraber ekran alanının iyiden iyiye genişletildiğinden söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların tasarımı kısmında ise yeni bilgiler bu şekilde sıralandı.

Xiaomi Redmi Note 5 Teknik Özellikleri

Tasarım detayları bir kenara, yeni akıllı telefonların sistem özellikleri konusunda da önemli bilgiler açığa çıktı. İlk olarak yeni modelin ekranlarından söz edelim. Dediğimiz gibi tam ekran formatına uygun bir sistem kullanılacak. 5.99 inçlik oldukça geniş ekran boyutuna karşılık olarak ekran oranı da 18:9 olarak sunulacak.

Haliyle bu durumun çok daha geniş bir ekran alanı sunulmasını sağlayacağını söyleyebiliriz. Görüntü kalitesi de çözünürlük değeri bilinmiyor olsa da oldukça başarılı olacaktır. Özellikle çerçevesiz ekran sistemine geçiş yapılmasının ardından elde edilecek olan görüntü kalitesinin de bir hayli arttırılması bekleniyor.

Ekran dışında diğer sistem özellikleri konusunda da bazı bilgiler var. İşlemci kısmında yine amiral gemisi bir işlemci modeliyle karşılaşmak mümkün olmayacak. Xiaomi Redmi Note 5 içerisinde başarılı işlemci serisi, Snapdragon 636 işlemcileri olacak ve işlemcilerin maksimum saat hızları ile çalışması sağlanacak.

RAM bellek kısmında ise kullanıcıların iki farklı seçim yapmasına izin verilecek. İlk seçim biraz daha düşük seviye olan 3 GB RAM bellek olacak. İkinci seçenek kısmında ise 4 GB RAM bellek sunulacak. Yani iki farklı RAM bellek seçeneği karşımıza çıkmış olacak. Tabii ki depolama alanı için sunulan seçeneklerine bu seçime göre de değişeceği açıklandı. Depolama alanları ise 32 GB ve 64 GB olarak değişecek.

Doğrudan MIUI 9 ile gelecek olan akıllı telefonların, işletim sistemi desteği kısmında ise Android Nougat serisini göreceğiz. Kamera kısmında ise 16 MP ve 5 MP olmak üzere iki ayrı arka kamera kullanılacağı belirtildi.

Arka kamera teknolojilerinin neler olacağı konusunda bir bilgi yok ancak Xiaomi Redmi Note 5 akıllı telefonlarının ön kameralarının bir hayli yetenekli olacağından söz ediliyor. Öyle ki ön kameraların 8 MP değerinde ve yüz tanıma korumasına sahip olacağı bilgisi var. Böylelikle telefonda hem yüz tanıma desteği hem de parmak izi ile açılış sistemi sunulacak. Fakat yüz tanıma özelliği donanımsal değil yazılımsal destekli.

Bu özelliklerle beraber yeni modelin ne zaman tanıtılacağını resmi olarak açıklamayan marka, Xiaomi Redmi Note 5 akıllı telefonlarının çıkış fiyatı konusunda da bilgi alınmasını engelledi. Ancak kaynaklara göre bu model, 1000-1500 TL bandında olan telefonlara dahil olacak.