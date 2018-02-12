Xiaomi Redmi Note 5 Pro 14 Şubat'ta Satışa Çıkıyor

Xiaomi‘nin yeni telefonu olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro 14 Şubat’ta Hindistan’da satışa çıkıyor.

Bazı kaynaklar Redmi Note 5‘in paralelinde ikinci bir telefon duyurusuna işaret ediyor. Bu demek oluyor ki model adı kesin olarak Redmi Note 5 Pro olmayabilir. Pro modelinin Snapdragon 636 ile Redmi Note 5‘in 626’sından daha fazla gücü bünyesine eklemesi de bekleniyor.

Snapdragon 636‘ya sahip olan Xiaomi Redmi Note 5 Pro 14 Şubat’ta geliyor. Bununla birlikte bir başka spekülasyonlar da yeni modellerin ortaya çıkması yerine Xiaomi‘nin Hindistan için Redmi 5 ve Redmi 5 Plus’u piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu modeller resmi olarak şu an sadece Çin’de mevcut.

İlk söylenti gerçekleşmeye başlarsa ve Hint pazarında yeni bir Redmi Note 5 Pro olursa özelliklerinin şu şekilde olması bekleniyor.

  • 5.7 inç veya 5.9 inçlik 18:9 2160x1080px ekran,
  • 3GB/4GB/6GB RAM,
  • MIUI 9.5 destekli Android Nougat
  • Hybrid SIM yuvaları (1 SIM + microSD veya 2 SIM)

Bu modelin Türkiye’ye gelmesi ne kadar zaman alır henüz bilinemiyor. Ancak tahmin yürütecek olursak Şubat ayı sonuna doğru ülkemizde bu telefon satışa çıkacaktır. Ancak her modelin ülkemizde satışa çıkamayabileceği gerçeğini unutmayın.

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