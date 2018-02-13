Xiaomi Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro Özellikleri Açıklandı!

Xiaomi yarın Hindistan’da Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro‘yu duyuruyor. Ancak telefonların tüm özellikleri bugün açıklandı. Redmi Note 5‘in Snapdragon 625 işlemciye sahip yeni bir Redmi 5 Plus olduğunu doğrulamak için bu yazıyı sizlerle buluşturmak istedik.

Snapdragon 636 ile gelen, iPhone X gibi arka sol üst köşede konumlanmış iki kameralı ve önde 20 MP’lik bir selfie kamerası olan Redmi Note 5 Pro oldukça şık görünüyor.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro‘nun işlemcisi 1.8 GHz’e kadar hızlanan sekiz çekirdekli CPU ve bir Adreno 506 GPU ile birlikte geliyor. Ön panelde Full HD+ çözünürlüğüne sahip 5.99″ ekran bulunuyor.

Arkadaki çift kamera ayarı 12 MP+5 MP’dir. İlk sensör f/2.2 ve 1.25 μm piksel boyutuyla Redmi 5 serisinden zaten bildiğimiz bir kurulum. İkincisi ise f/2.0 lens ve 1,12 μm piksel boyutuyla “odaklanmış bulanık arka planlar” sunacak. Xiaomi, 20 MP ön kameraya bir Sony IMX376 sensörü ve bir LED flaş da takmış görünüyor.

Parmak izi tarayıcı arka tarafa yerleştirilirken, güç düğmesi ve ses yükseltici sağ tarafta duruyor. 4000 mAh batarya var ancak ne yazık ki altta bulunan eski model micro USB üzerinden şarj edilecek.

Redmi Note 5 Pro, Android Nougat’a dayanan MIUI 9 ile geliyor. Mavi, Pembe Altın, Şampanya Altın ve Siyah renklerinde satışa sunulacak. 3 hafıza ve fiyat kombinasyonu olacak; 3 GB+32 GB, 4 GB+64 GB ve 6 GB+64 GB.

Redmi Note 5 ise 158.5×75.5×8.1 mm boyutuna ve 180g haliyle daha önce incelediğimiz Redmi 5 Plus ile tamamen aynı. Şampanya Altın, Pembe Altın, Mavi ve Siyah olmak üzere dört renkte satışa sunulacak. Bellek ve dahili depolama seçenekleri 3 GB+32 GB veya 4 GB+64 GB olacak.

Redmi Note 5 Pro ve Redmi Note 5‘in fiyat tablosu henüz bilinmiyor.