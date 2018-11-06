Xiaomi bugün Endonezya’da Xiaomi Redmi Note 5 devamı niteliğinde olan Redmi Note 6 Pro adlı akıllı telefonun tanıtım etkinliğini düzenledi. Etkinlikte Xiaomi Redmi Note 6 Pro özellikleri duyuruldu. Telefon dört kamera ve yepyeni bir AI Portre modu ile birlikte geliyor.

Telefon yuvarlak köşe dizaynının ortaya çıkmasına yardımcı olan alüminyum ark ile tasarlanmıştır. Antel sinyali ile daha iyi bir iletişim sağlamak için üst ve alt kısımlar plastikten yapılmıştır. Telefon 3,5 mm kulaklık jakına sahiptir. Fakat USB Type-C bağlantı noktası yerine mikro USB portu ile geliyor.

Redmi Note 6 Pro’nun teknik özelliklerine bakılacak olursa 19:9 en-boy oranına sahiptir. Üstünde çentik bulunan 6.26 inç Full HD+IPS LCD ekran ile birlikte karşımıza çıkıyor. En yeni Kryo mikromimarisini kullanan Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisi tarafından desteklenmektedir.

3GB RAM+32GB dahili depolama ve 4GB RAM+64GB dahili depolama alanına sahip 2 çeşit ile birlikte geliyor.

Daha öncede belirttiğimiz gibi yeni çıkan bu telefonun 4 kamerası var. Ön ve arka tarafta çift kamera kurulumuna sahiptir. Dual Pixel otomatik netleme için f/1.9 diyaframa sahip 12MP kameraya ve derinlik algılama için 5MP ikincil sensöre sahip olacak. Diğerlerinin yanı sıra tamamen yeni AI Portrait 2.0, ayarlanabilir bokeh seviyesi, ve altı yeni bokeh efektini tanıyan EIS gibi özellikler tarafından da desteklencek. Ön tarafta, AI Beautify, Portre Modu ve Yüz Kilidi özelliklerine sahip 20MP ve 2MP çözünürlüklü iki kamera sensörü bulunacak.

Telefon Android Oreo işletim sistemini şirketin kendi MIUI özel arabirimiyle birlikte kullanıma sunuyor. Her zamanki bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle 4,000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Fiyatlandırmaya gelince, 3GB RAM ve 32GB depolama modeli 196$ olarak belirlenirken 4GB RAM ve 64GB dahili depolama çeşidi ise 223$ fiyatı ile satışa sunuluyor.

Siyah, Mavi, ve Altın rengi olmak üzere 3 renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 11 Kasım tarihinde Mi.com, Shopee ve Authorized Mi Store gibi sitelerde satışa çıkacak.