Yeni akıllı telefon modelleri için çalışmalarına devam eden Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefonlardan yürümeye devam edecek gibi gözüküyor. Daha önce tanıtılmadan siparişleri açılan ve özellikleri ortaya çıkan Xiaomi Redmi Note 6 Pro modelleri de bunlardan birisi.

Yeni akıllı telefon için merakla beklenen resmi tanıtım ise sonunda yapıldı. Xiaomi Redmi Note 6 Pro akıllı telefonlarının tüm özellikleri ortaya çıkmış oldu. Xiaomi Redmi Note 6 Pro akıllı telefonlarının fiyatından ve çıkış tarihinden söz edelim.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon tasarım kısmında çok önemli değişikliklerle gelmiyor. Xiaomi Redmi Note 6 Pro akıllı telefonunun ön kısmında bir çentik alanı bulunuyor. Geniş çentik alanına sahip olan akıllı telefon arka kısımda ise çift arka kamera kullanıyor.

Yine üst üste sıralı bir çift kamera kullanımı yapan akıllı telefonun, yine arka kısımda parmak izi sensörüne yer verdiğini de eklemek gerekiyor. Genel olarak tasarım bu şekilde. Eski seriye göre çentikli ekran tasarımına geçilmiş olması bir hayli dikkat çekici.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro Teknik Özellikler

Telefonların özellikleri kısmında da güzel gelişmeler söz konusu. Yeni modelin en çok dikkat çeken özelliği, ekran kısmı. Eski seriye göre ekran kısmında bir genişleme var. Yeni akıllı telefonda 6.26 inçlik bir ekran paneli kullanılmış durumda. 19:9 formatına sahip olan ekranlar, Full HD+ çözünürlük değerine sahip. Eski modelde yer alan 5.99 inç ekranların yerine 6.26 inçlik bir ekran gelmesi, kullanım alanının bir hayli artış göstermesini sağlamış durumda.

Teknik özellikler kısmında da başarılı bir telefon görüyoruz. Xiaomi Redmi Note 6 Pro modelinde Snapdragon 636 işlemcileri var. 14 nm üretim sürecinden geçen işlemciler 1.8 GHz hızında çalışıyor ve orta segment modeller arasında. Beraberinde Adreno 509 GPU grafik birimini de sunan işlemci, orta segment için yeterli performansı ortaya koyuyor diyebiliriz.

İşlemcilerle beraber gelen RAM bellek kısmı ise 3 GB RAM bellek olarak açıklandı. 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM bellek bulunduran modelin farklı RAM bellek miktarına sahip olan başka bir alternatifi ise olmayacak.

Fiyatına göre oldukça başarılı olan Xiaomi Redmi Note 6 Pro, kamera kısmında da farklılıklarıyla dikkat çekiyor. 20 MP + 2 MP değerinde çift ön kamera kullanan ve portre modu desteği veren model, arka kısımda ise 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamera kullanıyor. Yenilenmiş olan serinin sunduğu özellikler bu şekilde. Son olarak telefonların 215 dolar ile satışa çıkacağını da ekleyelim. Fakat satış tarihi kesin değil.