Xiaomi, 10 Ocak’ta 48 megapiksel kameraya sahip yeni bir Redmi akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Şirketin bu hafta açıklanacak olan telefonun adını henüz teyit etmemesinden dolayı, söylentiler arasında telefonun isminin Redmi 7, Redmi 7 Pro veya Redmi Pro 2 olması bekleniyor.

Ancak Xiaomi’nin Redmi serisine yeni eklenecek telefon bununla kalmıyor. Çinli üretici başka bir Redmi telefonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. İsmi de Redmi Note 7. Telefonun temel özellikleri arsında Snapdragon 660 yonga setinin olduğu, Geekbench’te ortaya çıkan raporlar ile netleşmiş oldu.

2018’in başında tanıtılan Redmi Note 5 Pro, Snapdragon 636 tarafından desteklenmişti. Redmi Note 7 modelinin de yeni tespit edilen Geekbench listesi, Çinli üreticinin daha iyi bir yonga seti ile güç sağlayacağını gösteriyor. Telefonun geekbench listelemesinde Snapdragon 660 yonga setinin 6GB RAM ile eşleştiği görülmektedir. Ayrıca telefonun içerisinde önceden yüklenmiş olarak gelen Android Pie işletim sistemi de mevcut.

Geekbench’in tek çekirdekli testinde Redmi Note 7 modeli, 1462 puan aldı. Çok çekirdekli telefon testinde ise 4556 skor ile ortalama bir skoru elde etti. Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi 8 Lite modelleri Snapdragon 660 yonga setine sahip diğer Xiaomi akıllı telefonlardır. Ve şimdi, şirket Redmi Note 7’yi bir sonraki Snapdragon 660 yonga seti ile çalışan telefon olarak hazırlıyor olabilir.