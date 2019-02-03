Xiaomi Redmi Note 7 İncelemesi

Redmi Note 7 serisi, sadece “Redmi” olarak markalandırılan şirketin ilk cep telefonu serisi. Ancak kısa süre içinde bağımsız olan Redmi daha da güçlü olmak istiyor. Amiral gemisi düzeyinde yapı kalitesi ile Redmi Note 7, 48MP ana kamera ile oldukça dikkat çekici.

Redmi Note 7 veya Redmi 7 Pro cihazlarından hangisini seçerseniz seçin, işlemcisi oldukça kuvvetlidir. Aynı zamanda düşük fiyatı ve yüksek ekranı nedeniyle, Redmi Note 7 belki de herkesin en çok aradığı model.

Note 7, akıllı telefon dünyasında Xiaomi‘nin felsefesinin bir örneği. Redmi telefonları orta ölçekli telefonlar için bir referans noktası haline gelmiştir.

Xiaomi Redmi Note 7 Teknik Özellikleri

Gövde: 159.2×75.2×8.1mm, 186gram, Arka panel Gorilla Glass 5, yan çerçeve polikarbonat.

Ekran: 6.3inç IPS LCD, 1080×2340 çözünürlük (19.5:9); 409 ppi.

Yonga seti: Snapdragon 660 (14nm): sekiz çekirdekli CPU (4×2.2 GHz Kryo 260 ve 4×1.8 GHz Kryo 260); Adreno 512.

Bellek: 4GB RAM, 64GB dahili depolama, microSD yuvası desteği (ikinci SIM yuvasını alır).

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; MIUI 10.

Arka kamera: 48MP f/1.8, 1/2inç, 0.8µm, PDAF desteği, 5MP derinlik sensörü, LED flaş; 1080p’de 30/60/120fps video kaydı, EIS.

Selfie Kamerası: 13MP, 1080p’de 30fps video kaydı.

Batarya: 4,000mAh, Hızlı Şarj 4.0 18W (9V / 2A) destekliyor.

Bağlantı: Dual-SIM; LTE Cat.12 indirme/Cat.13 yükleme bağlantısı, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Çift bantlı MIMO, 2×2 antenler, GPS; Bluetooth 5.0, USB-C 2.0.

Ekstralar: Arkaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, FM radyo desteği.

Redmi Note 7 ve Xiaomi Mi 8 Lite (inceleme) arasındaki farkları ve benzerlikleri de bilmeye hakkınız var. Her ikisi de aynı yonga setine, ekran boyutuna sahip ve çok uygun fiyatlı. Ancak, Note 7 daha büyük bir bataryaya ve belki de daha iyi bir kameraya sahip.

Parakende kutusunun içerisinde dosya aktarma ve şarj için USB-A ve USB-C kablosu, bir şarj cihazı ve yarı saydam bir silikon çanta bulunuyor. Gelen şarj cihazı ile Hızlı Şarj 4.0 hızlarını desteklediğini unutmayın.

Xiaomi Redmi Note 7 – Tasarım Özellikleri

Redmi, son zamanlarda satış rekorları kıran Note 7’nin tasarımları ile muhtemelen gurur duyuyordur. Yapı kalitesi de bir o kadar etkileyici. Dış görünüme bakarak belki de 2018 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlar ile benzer, diyebilirsiniz. Ancak getirdiği çok fazla güzel şey var.

Şirket telefon hakkında yaptığı açıklama da Xiaomi’nin en üst düzey telefonlarında kullandığı yapı kalitesini kullandığını iddia etti. Redmi, yapı kalitesinde o kadar güveniyor ki, standart 12 aylık garanti paketinin yerine, 18 ay garanti kapsamını sunuyor. Ön ve arka kaplamalarda oldukça sağlam. Ekstra dayanıklılık için 0.8 mm kalınlıkta ek bir katmana sahip Gorilla Glass 5 ile donatılmıştır.

6.3 inçlik LCD IPS panelinin bulunduğu ön panel ilk odak noktası oluyor. Oldukça ince yan çerçevelerle donatılmıştır. Ancak alt kısım biraz daha kalın bir çerçeveye sahip. Bunu da fiyatını göz önünde bulundurursak gerçekten gözardı edebilirsiniz. Çentik ise oldukça küçük. Size her hangi bir rahatsızlık vermez.

Telefonun alt kısmında asıl dikkat çekici olan şey, çok küçük bir görünüme sahip olan LED bildirim ışığıdır. Normalde belli olmaz ama gerçekten etkileyici duruyor.

Telefonun kenarları parlak plastikten yapılmış ve metal hissini yansıtır. Ancak arka paneldeki cam kaplamadan daha az kayganlık sağlıyor. Üst kısımda 3.5mm kulak girişi var. Aynı zamanda ikincil gürültü engelleyici mikrofon ve kızılötesi noktası yer alıyor.

Açma/kapama düğmesi ve ses kontrol tuşları sağ tarafta iken, SIM kart yuvası solda yer almaktadır. Alt kısmı ise, hoparlör ızgaraları ve USB-C bağlantı noktasına ev sahipliği yapmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 7 Kenar Tasarımları 1 - 3

Belki de telefonun tek sıkıntılı noktası ağırlığı olabilir. 186 gramlık bir ağırlık söz konusu. Bu da arka panelin kayganlığını göz önüne alırsanız, biraz sıkıntı çıkarabilir.

Xiaomi Redmi Note 7 – Ekran Özellikleri

Şüphesiz ki Xiaomi Redmi Note 7, fiyat bakımından oldukça uygun bir cihaz. Fakat IPS panelinin vermiş olduğu test sonuçları, beklentilerin oldukça fazla üzerine çıktı. Fakat standart düşük bütçeli bir LCD ekrandan beklenen bazı dezavantajları ile birlikte geliyor.

Ekranda parlaklılığı sonuna kadar açarsanız, kenar çerçevelerinde ve çentikte arka plandan yansıyan beyazımsı ışık biraz sıkıntılı duruyor. Tabiki bunu sürekli farketmezsiniz. Sadece ekranda daha açık renkli ya da beyaz bir duvar kağıdı kullandığınız da farkedebilirsiniz.

Ön ekran paneli, 1080×2340 piksel standart FHD+ çözünürlüğe ve 409 ppi civarında bir piksel yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Ekran, 6.3 inç olarak oldukça büyük. Aynı zamanda bu sayede 19.5:9 en boy oranı sunuyor. Sağlamlığını ise Gorilla Glass 5 tarafından muhafaza ediyor.

Görüntü kalitesi söz konusu olduğunda, tabi ki daha iyi rakipleri vaar. Ancak varsayılan renk modunda maksimum 479 nit yüksek parlaklık ve 1338:1 değerinde oldukça iyi bir kontrast oranı sunuyor.

Ancak gün ışığı okunma oranı olduğunda Redmi Note 7’nin dezavantajı burada devreye giriyor. Çünkü LCD paneller AMOLED ekranlar ile karşılaştırıldığında güneş altında okunmanını oldukça düşük seviyelerde bırakıyor. Maksimum parlaklıkta okumak tabiki mümkün. Fakat bunun pil gücüne olumsuz etkisini unutmayın.

Xiaomi Redmi Note 7 – Pil Ömrü

Note 7’nin bataryası, muhtemelen telefonun en önemli satış noktalarından birisi. Çünkü 4.000 mAh’lık devasa denilecek bir bataryaya ev sahiplği yapıyor. Buna bir olağanüstü verimlilik sağlayan Snapdragon 660 yonga setini ekleyerek, Redmi pil ömrünü katlıyor

Telefonun bekleme süresi oldukça şaşırtıcı. Kendi başına tam 108 saat idare edebiliyor. Bu da kabaca 4 – 5 gün demek. Aynı zamanda 3G konuşma süresi 32sa 35dk, internette gezinme 14sa 04dk ve video oynatma süresi aralıksız 14sa 12dk sürmektedir.

Kısacası pil ömrü söz konusu olduğunda, bazı üst-orta seviyeli ve üst düzey akıllı telefonlar ile rekabet edecek düzeydedir. Hatta dün incelemesini yaptığımız Mate 20 Pro akıllı telefonundan bile pil ömrü yüksektir.

Xiaomi Redmi Note 7 – Yazılım Özellikleri

Xiaomi’nin özel arayüzü olan MIUI, akıllı telefona destek sağlamakta. Şüphesiz ki 2007 yılından beridir bu arayüz, oldukça fazla bir ilerleme kaydetti. Sonuç olarak en son yayınlanan MIUI 10 arayüzü daha basit ve temiz bir performans sağlıyor.

Standart bir MIUI arayüzünde, uygulama çekmecesi ve bunu sağlayan bir uygulama tuşu söz konusu değil. Son uygulamaları gösterme ve bildirim paneli resmen evrimleşti. Ekranda parlaklık ayarı ve daha hızlı geçişler artık söz konusu oldu.

Ayrıca Android 9.0 Pie desteği ile uyumluluk söz konusu. Sadece sıkıntılı olan şey ayarlar menüsüne ulaşmak. Bu da hem MIUI hem de EMUI arayüzlerinde standart bir sorun.

Standart bir MIUI arayüzünde, uygulama çekmecesi ve bunu sağlayan bir uygulama tuşu söz konusu değil. Son uygulamaları gösterme ve bildirim paneli resmen evrimleşti. Ekranda parlaklık ayarı ve daha hızlı geçişler artık söz konusu oldu.

Redmi Note 7 - Miui 10 Arayüzü 1 - 7

Ayrıca Android 9.0 Pie desteği ile uyumluluk söz konusu. Sadece sıkıntılı olan şey ayarlar menüsüne ulaşmak. Bu da hem MIUI hem de EMUI arayüzlerinde standart bir sorun. Yukarıdaki galeriye bakarak standart arayüzü görebilirsiniz.

Redmi Note 7 – Performans

Snapdragon 660, 2018 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlar arasında oldukça tanınmış bir yonga setidir. Bu yonga seti ile MIUI 10 kusursuz bir şekilde çalışmaktadır. Uygulama başlatılmasında herhangi bir gecikme, kasılma veyaz kilitlenme söz konusu olmamıştır.

Cihaz genel anlamda herhangi bir kasılma veya donma sorununu barındırmıyor. Note 7 modeli, 2.2 GHz ve 4x aynı çekirdeği barındıran, 1.8 GHz hızında çalışan 4x Kryo 260 çekirdeği bulunan sekiz-çekirdekli işlemciye sahip.

İşlemcinin bu donanımı şüphesiz, Snapdragon 636’dan belirgin bir şekilde daha iyi performans sağlar. Verimlilik ön plandadır. İşlemci 14nm üzerine inşa edilmiştir. Aşağıdaki galeride standart olarak geçirilen tutulduğu testlerin sonuçlarını göreceksiniz.

Xiaomi Redmi Note 7 - Performans Sonuçları 1 - 4

Redmi Note 7 – Kamera Özellikleri

Redmi Note 7’nin arkasında dev 48MP sensöre ev sahipliği yapmaktadır. Sensör 1/2inçlik boyutu ile oldukça büyük. Ayrıca 0.8µm piksel kullanıyor. Xiaomi, bu teknolojiyi Quad-Bayer serisi gibi bazı süslü isimlerle pazarlamıyor.

Quad Bayer düzenlemesinde, kare şeklinde gruplandırılmış dört piksel aynı renk filtresini paylaşır. Böylece neredeyse bir büyük 1.6 µm piksel özelliğini bir araya getirilir. Quad Bayer düzenlemesinde, kare şeklinde gruplanan dört piksel aynı renk filtresini paylaşır, böylece neredeyse 1,6 µm büyüklüğünde bir piksel gibi birleştirilir.

Bu sensör normal Bayer filtresiyle 48MP sensörleri eşleştirmek için farklı bir yol izler. Yüksek ISO değerlerinde bile daha az gürültüyle daha net 12MP fotoğraflar elde etmeleri amaçlanır.

İkincil 5MP kamera, derinlik efekti gerektiğinde ve derinlik algılama için kullanılır. Yani bunu portre modunda kullanabilirsiniz. Söz konusu selfie kamerası olduğunda ise ön tarafta bulunan 13MP kamera; HDR, AI güzellik, portreler ve ayna işlevi gibi çeşitli işlevleri destekler. Ancak, otomatik odaklama özellikler listesinde yok.

Fotoğraf Kalitesi

Beklenenden çok daha iyi gündüz çekimleri yapmaktadır. Sensöre yeteri kadar ışık geldiğinde, oldukça tutarlı bir performans bekleyebilirsiniz. Çok fazla ayrıntı vardır, kontrast iyidir, renkler pürüzlüdür. Ancak gürültü neredeyse yoktur.

Otomatik mod bazen normal fotoğrafları olduğundan daha karanlık göstermeye yatkın. Bazı ortamlarda ise beyaz dengesi ile ilgili bir sorun var gibi görünüyor.

Xiaomi Redmi Note 7 - Kamera Örnekleri 1 - 6

Genel olarak sıkıntıların hemen hepsi HDR ile bitebilir. Açıldığında, görüntüler gözle görülür şekilde parlaklaşır ve görüntünün karanlık kısımlarında bazı detaylar görmeye başlarsınız. Olumsuz kısımları ise görüntüler biraz yıkanmış ve gürültülü görünmektedir.

Gece çekimlerinde görüntü kalitesi ise yine oldukça etkileyicidir. Detaylar iyi ve ışık kaynakları oldukça iyi korunmuş gibi görünüyor. Piksel bindirme teknolojisi sayesinde, telefon önceki Xiaomi telefonlarından daha yüksek ISO değerleriyle daha net ve parlak görüntüler yakalamaktadır.

Genel Değerlendirme

Son zamanlarda artan döviz kuru nedeni ile gözler artık orta seviyeli akıllı telefonları arıyor. Bu segmentin kıralı ise Xiaomi idi. Ancak kısa süre önce bağımsız olan Redmi, yine orta ölçekli bütçe telefonları arasında bir lider olma yolunda ilerliyor.

Şühesiz Note 7, rakiplerinin çok daha pahalı olmasına rağmen, üstün tasarımı ve yapı kalitesi ile gözde bir telefondur. Neyin önemli olduğuna odaklanan, temiz, basit, güçlü ve uygun fiyatlı bir cihazdır.

Note 7, sadece orta ölçekli bir cihaz olarak ön plana çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda bütçe anlamını da yeniden tanımlıyor. Dürüst olmak gerekirse, bu fiyat noktasında küçük eksiklikler hakkında şikayet etmek gerçekten zor.