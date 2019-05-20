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Xiaomi Redmi Note 7S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi'nin Redmi Note 7 serisine bugün 48MP Samsung objektif kullanan Redmi Note 7S katıldı...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Redmi Note 7S Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bu yılın başlarında Xiaomi, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bugün ise şirket Redmi Note 7 serisi altında üçüncü akıllı telefonu tanıttı. Yeni Redmi Note 7S, kısa süre önce tanıtılan Redmi Note 7 ile aynı. Arkadaki çift kamera kurulumunun yanı sıra, Redmi Note 7S ve Redmi Note 7 akıllı telefonlar benzer özellikleri paylaşıyor.

Diğer Redmi Note 7 cihazlarında olduğu gibi, yeni Redmi Note 7S de cam sandwich tasarıma sahiptir. Cihazın hem önünde hem de arkasında Corning Gorilla Glass 5 koruması bulunur. Redmi Note 7S, FullHD+ (2340 × 1080 piksel) çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranına sahip 6.3 inçlik su damlası çentikli ekranla donatılmıştır.

Donanım olarak Kryo 260 CPU ve Adreno 512 GPU ile birleşmiş Qualcomm Snapdragon 660 Mobil Platformu bulunuyor. Redmi Note 7S, 3GB + 32GB ve 4GB + 64GB çeşitleriyle geliyor. Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 arayüzü ile çıkacak.

Xiaomi Redmi Note 7S Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bunlara ek olarak arka kısımda 48MP + 5MP çift kamera ve ön kısımda 13MP tek kamera var. Redmi Note 7 Pro’nun aksine, yeni Xiaomi Redmi Note 7S, 48MP Samsung GM1 sensörünü kullanıyor. Kamera uygulaması otomatik sahne algılama, AI Portre modu ve daha fazlasıyla yüklenmiş olarak gelecek.

4.000mAh‘lık bir batarya ile çalışıyor ve arka paneline yerleştirilmiş parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca ön kamerayı kullanarak yüz kilidini destekler. Bu segmentteki diğer akıllı telefonların aksine, Redmi Note 7S, kullanıcıların ikincil SIM veya MicroSD kart arasında seçim yapmaları gereken hibrit bir SIM kart yuvası ile birlikte geliyor.

Xiaomi Redmi Note 7S, Onix Siyahı, Safir Mavisi ve Yakut Kırmızısı renk seçeneklerinde gelecek. 4/64GB sürümü 187 dolar iken 3/32GB model için fiyat etiketi 158 dolardır. Cihaz, 23 Mayıs’tan itibaren çevrimiçi olarak Xiaomi’nin web sitesi ve Flipkart üzerinden satışa sunulacak.

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