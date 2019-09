Xiaomi Redmi Note 8 Pro Avrupa Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi, Ağustos ayının sonlarında Redmi Note 8 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Çinli teknoloji devi, amiral gemisinin Avrupa’daki en ucuz amiral gemisi telefonlardan birisi olacağını iddia etmişti.

Bugün ise Twitter üzerinden popüler bir kaynak akıllı telefonun bellek seçeneklerine göre fiyat etiketlerinin ne olacağını paylaştı. 64 GB dahili depolama ile birlikte 6 GB RAM sürümü 259 Euro olarak gelecek.

Ayrıca en yüksek sürüm olaran 128 GB depolama alanına sahip 6GB RAM‘lik sürümü 289 Euro‘ya mal olacak. Tabi ki Çin’de piyasaya sürülme fiyatları oldukça düşük idi. Ancak Avrupa pazarından gelen vergilerden ötürü, cihazların standart bir amiral gemisi fiyatın olmasına neden oldu.

