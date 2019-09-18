Xiaomi Redmi Note 8 Pro Avrupa Fiyatı Belli Oldu!

Redmi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu. Kısmen pahalı bir fiyat etiketine sahip...

Yazar
Muhammed Arslan
-
0
0
Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Ağustos ayının sonlarında Redmi Note 8 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Çinli teknoloji devi, amiral gemisinin Avrupa’daki en ucuz amiral gemisi telefonlardan birisi olacağını iddia etmişti.

Bugün ise Twitter üzerinden popüler bir kaynak akıllı telefonun bellek seçeneklerine göre fiyat etiketlerinin ne olacağını paylaştı. 64 GB dahili depolama ile birlikte 6 GB RAM sürümü 259 Euro olarak gelecek.

Ayrıca en yüksek sürüm olaran 128 GB depolama alanına sahip 6GB RAM‘lik sürümü 289 Euro‘ya mal olacak. Tabi ki Çin’de piyasaya sürülme fiyatları oldukça düşük idi. Ancak Avrupa pazarından gelen vergilerden ötürü, cihazların standart bir amiral gemisi fiyatın olmasına neden oldu.

Kısaca hatırlatacak olursak Redmi Note 8 Pro, IP52 sertifikalı düşmeye dayanıklı gövdeyle birlikte gelir. Su damlası çentikli 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip. 1080×2340 piksel FullHD+ çözünürlüğünü destekliyor. Ekran için TÜV Rheinland sertifikası, zararlı mavi ışınları filtrelemesini sağlayacak.

Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 panelleri tarafından korunmaktadır. Redmi Note 8 Pro, azaltılmış çene ile %91,4‘lük bir ekran alanı sunar. MediaTek Helio G90T işlemci Redmi Note 8 Pro akıllı telefonunu destekliyor.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here