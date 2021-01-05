Xiaomi Redmi Note 9T’nin Görselleri Sızdırıldı!

Xiaomi’nin Redmi Note 9T akıllı telefonunu 8 Ocak’ta piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefon, geçtiğimiz günlerde Amazon Almanya sitesinde görünmüştü. Site, akıllı telefonun temel özelliklerini ve görüntülerini taşıyordu. Fakat kaldırıldığı için artık erişilemiyor.

Bu görüntülere göre Redmi Note 9T’nin siyah ve mor renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Görüntüler, Redmi Note 9T 5G’nin bir delikli ekrana ve yanda parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun arka panelinde üç kamera ve içinde bir LED flaş bulunan yuvarlak şekilli bir kamera modülü bulunuyor.

Redmi Note 9T’nin Özellikleri

Redmi Note 9T’nin, 6.53 inçlik FHD + ekran paneline sahip olması bekleniyor. Ekran, 1080 x 2340 piksel Full HD + çözünürlüğü ve 19.5: 9 en boy oranını destekliyor. Telefonda çift hoparlör de bulunuyor.

Dimensity 800U işlemciyle çalışan Redmi Note 9T, LPPRDR4x RAM, UFS 2.2 depolama ve bir microSD kart yuvasına da sahip. Telefon, 5.000 mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği taşıyor. NFC bağlantısı da bulunuyor.

Redmi Note 9T 5G, 13 megapiksellik bir ön kamerayı da beraberinde getiriyor. Arkadaki üçlü kamera sisteminin, 48 megapiksellik bir ana kameraya, 8 megapiksellik bir ultra geniş lense ve 2 megapiksellik makro bir lense sahip olması bekleniyor. Telefonun fiyatı ise henüz bilinmiyor. Bunun için 8 Ocak tarihini beklememiz gerekecek.