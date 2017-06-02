Xiaomi Redmi Pro 2, 18:9 Ekran Oranına Sahip LCD Ekran ile Geliyor

Daha önce Xiaomi Redmi Pro 2, Xiaomi resmi web sitesinde görünmüştü, ancak çok geçmeden kaldırıldı. Yakın zamanda Android Soul, bu akıllı telefon hakkındaki en son haberleri açıkladı. MMddj_china adlı Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı 18:9 ekran oranına sahip Redmi Pro 2 modelinin görsellerini yayınladı.

Xiaomi Redmi Pro 2, Redmi serisinde en iyi özelliklere sahip en güçlü model. Redmi Pro, OLED ekran kullansa da, Redmi Pro 2’nin LCD ekran kullanacağı sızdırılmış. Gücünü OPPO R11 modelinin kullandığı Snapdragon 660 işlemcisinden alacak olan model 4,100 mAh pil, çift arka 16 MP kamera ile geliyor.

Xiaomi tam ekranda cesur bir yenilikler yapmıştı. Diğer bir kaynağa göre, bu yüzden Redmi Pro 2, 18:9 ekran oranına sahip LCD ekranı kullanması mümkün.