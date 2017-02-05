Xiaomi Redmi Pro 2 Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıkıyor

Akıllı telefon alanında Çinli teknoloji firmalarının etkisi giderek artmaya başladı. Çinli teknoloji firmalarının etkinliğinin artması ile beraber bazı markaların ise daha fazla öne çıkmaya başladığını da söylemek gerekiyor. Bu markalardan birisi de Xiaomi markası oldu. Özellikler tasarım konusunda en iddialı markalardan biri olan Xiaomi her geçen gün yeni bir seri telefon ile beraber gündeme gelmeye de devam ediyor. Markanın son seri akıllı telefonlarından birisi de Xiaomi Redmi Pro 2 olarak duyuruldu.

Xiaomi Redmi Pro 2 Hakkında İlk Bilgiler Neler?

Akıllı telefon alanında yeni bir soluk olarak gösterilen Xiaomi Redmi Pro serisinin devam telefonu olarak gösterilen telefonun belli başlı özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki Xiaomi Redmi Pro 2 serisi hakkında ortaya çıkan detaylar neler? Telefonlar ne gibi özelliklerle geliyor? İddialarla beraber özelliklere bakalım.

Tasarım Detayları Belli Mi?

Serinin ilk telefonlarında Xiaomi markasının özelleştirdiği çerçevesiz tasarımlar kullanılmamış daha çok Samsung benzeri bir tasarım benimsenmişti. Ön kısımda yine beğenilen bir ekran gövde oranı ile beraber gelen ve arka kısımda ise üst üste iki kamera ile beraber yer alan akıllı telefonun ikinci serisinde de yine benzer bir tasarım kullanılacağı düşünülüyor.

Xiaomi Redmi Pro 2 serisine ait olduğu iddia edilen ve bu şekilde yayınlanan bir kutunun üzerinde bulunan resme bakacak olursak Xiaomi Redmi Pro 2 serisinin tasarım konusunda belli başlı farklılıkları da elbette barındıracağı gözüküyor. Özellikle bu görsellere göre ekran gövde oranı konusunda beklenenin çok daha üzerinde bir oran olması söz konusu olabilir. Ekstra olarak ise bu kez arka kamera kısmında tek kamera tercihi yapılacağı gözüküyor.

Ayrıca yine bu görsele göre bakacak olursak arka kısımda parmak izi okuyucu bulunacağı ve ön ekranda ise home tuşuna artık yer verilmeyeceği de görülüyor. Fakat gerçek tasarım bu mu olacak şimdilik söylemek oldukça zor. Tek bir fotoğrafla tasarım böyle olacak diyemeyiz bu nedenle doğrulama olmadığı için şu an bunlar bir iddia olarak kalmakta.

OLED Ekran İddiası Gündemde

Tasarım detaylarından sonra yeni seri telefonun ekran özelliklerinden başlayarak teknik özellikleri konusuna giriş yapalım. Ekran özellikleri konusunda serinin yine OLED ekran tercihi yapması bekleniyor. OLED ekran ile beraber bu kez görüntü çözünürlük değerinin artacağı iddiaları da gündemde.

İlk seride Full HD çözünürlük değeri kullanılmış ve bu durum ekranlarsa oldukça başarılı bir görüntü deneyimi elde edilmesini sağlamıştı. Yeni seride de yine OLED ekran fakat bu kez 2K değerinde çözünürlük desteği bekleniyor. Yine de Full HD ihtimalinin de tamamen ortadan kalmadığını da belirtelim. Yani iki farklı model olabilir ve bu modellerden birinin ekranı da Full HD değerinde olabilir.

Ekran boyutu konusunda ise seçimin 5.5 inç olarak kalması bekleniyor. Xiaomi Redmi Pro 2 serisinin 5.5” inç üzeri ekrana sahip olması zaten beklenen bir durum değil çünkü söz konusu serinin standart orta sınıf değerlerine dahil olması da bekleniyor. Ek olarak bir Phablet modelinin düşünülmediğinin de açıklanması 5.5” inç ekran boyutunun pek üstüne çıkılmayacağının göstergesi olarak belirtilebilir.

İşlemci ve Ram Bellek Miktarları

İşlemci konusunda ise orta segment özelliklerini karşılayacak bir serinin karşımıza geleceği düşünülmekte. İlk modelde aslında MediaTek serisi işlemcileri görmüştük. Fakat MediaTek işlemcilerinin yeterli performans değerlerine ulaşamayacağının düşünülmesi ile beraber söz konusu işlemcilerin Snapdragon serisi ile değiştirileceği de gündeme gelmeye başladı. Değiştirilme sonrasında ise yeni işlemcilerin Snapdragon 6XX serisi olması beklentiler arasında.

Telefonun orta segment üyesi olarak çıkış yapacağının bilinmesi bu seri işlemcilerin kullanılacağının kesin olduğunu gösterse de seri numarası yani işlemci nesli hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. İşlemci serilerinden farklı olarak bir diğer detayın ise Ram bellek konusunda olduğunu belirtelim.

Ram bellek konusunda modelde ise şimdilik 4 GB Ram bellek kullanılacağı belirtiliyor. Fakat bu noktada hemen ekleyelim 6 GB Ram belleklere sahip olacağı konuşulan farklı bir seçenekte gündemde. 6 GB Ramli modelin ise iddialarda yer alan bilgilere göre yine işlemci serilerinin ise değiştirilmeyeceği belirtiliyor.

Depolama Birimi Nasıl Olacak?

Xiaomi Redmi Pro 2 akıllı telefonları için önem verilen bir başka iddiaya yani dahili hafıza oranlarına geçelim. Dahili hafıza konusunda serinin iki farklı seçenek ile geleceği birinin 64 GB miktarında bir diğer modelin ise 128 GB depolama birimi barındıracağı her iki modelin ise hafızasının arttırılabilir olduğunu da belirtelim. Söz konusu hafıza oranları ile beraber Xiaomi Redmi Pro 2 serisinin orta segment için ideal ürünlerden biri olacağı da düşünülüyor.

İşletim Sistemi ve Kamera İddiaları

Xiaomi Redmi Pro 2 serisi ilk seriden farklı olarak tek arka kamera ile beraber geliyor. Yine yayınlanan kutu görsellerine göre ve firmaya yakın olan kaynaklardan gelen iddialara göre bu seride ise tek kameranın 12 MP değerine sahip olacağı da belirtiliyor. Ayrıca işletim sistemi konusunda ise markanın Android Nougat serisi kullanacağı da yine konuşulan iddialar arasında. Hemen bir diğer özelliği yani pil kapasitesini de 4500 mAh olarak bu noktada eklemeyi unutmayalım.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm bu özellik iddiaları ile beraber Xiaomi Redmi Pro 2 serisinin yıl içerisinde en azından tanıtımının yapılması bekleniyor. Fakat çıkış tarihi konusunda net bir bilgi yok. Fiyat konusunda ise yine kutu görsellerine göre bir modelin 230 dolar rakamında olması 6 GB Ram miktarı ile beraber geleceği iddia edilen diğer serinin ise 260 dolar miktarında olacağını da belirtelim. Tabi bunlar şu an için sadece iddia.

Not: telefonun henüz görseli bulunmuyor. Görseller eski serilere ve tahmini tasarımlara aittir.