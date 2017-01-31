Xiaomi Redmi Pro 2 Özellikleri Göründü!

Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri yavaş yavaş netleşiyor: Gelişmiş kamera ve daha büyük batarya bunlardan sadece bir kaçı.

Redmi Pro, Xiaomi tarafından yapılan bir deneydi – Çin yapımı bir OLED ekranı ve çift kamera kullanıyordu. Şimdi halefi ufukta ve iddia edilen bir ekran görüntüsü ile özelliklerini gösteriyor.

Xiaomi Redmi Pro 2 ikili kamera yerine arkasındaki tek kamera ile göründü, 12MP Sony IMX 362’den daha iyi bir sensör kullanıyor. Bu, büyük 1.4μm piksel ve Çift Piksel otomatik odaklamalı 1/2.55″ sensör demek oluyor. Mi Note ve Mi Mix’in sahip olduğu 1μm piksellerden daha iyi bir lense sahip.

Diğer değişiklikler arasında 4,500mAh (önceki modelden daha yüksek kapasiteye sahip) ve batarya ve 6GB RAM yer alıyor. 128GB depolama alanı bulunuyor ve fiyatı yaklaşık (260 $ / 245 €) civarında olacak. Temel sürüm 4GB/64GB ve (230 $ / 220 €) fiyatla piyasaya sürülebilir. Karşılaştırma yapmak için, 128GB depolama alanı ve 4GB RAM ile orijinal Redmi Pro yaklaşık 200 CNY daha fazla fiyata satılıyordu. (yaklaşık %10 daha uygun fiyata gelebilir)