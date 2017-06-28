Xiaomi Redmi Pro 2 Özellikleri sızdı!

Gizchina yaklaşmakta olan Xiaomi Redmi Pro 2‘nin teknik özelliklerini elde etmeyi başardı.

Gerçekse, Redmi Pro 2’nin 3GB RAM alacağını ve arka tarafında 12MP + 5MP çift kamera ve ön tarafta 16MP’lik bir selfie kamerası olacağını gösteriyor.

Çift kamera, 12MP Sony IMX362 sensöründen ve 5MP Samsung S5K4E8‘den oluşacak. Ön taraftaki sensör yine Samsung tarafından ve model numarası S5K3P8.

Liste daha önce Snapdragon 660’ı duymuş olsak da Redmi Pro 2’yi güçlendiren yonga setini belirtmiyor.

Nihayet sızdıran özellikler, Xiaomi Redmi Pro 2‘nin AMOLED yerine LCD ekranı kullanacağını söylese de, içtenlikle öyle olmayacağını umuyoruz.