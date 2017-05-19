Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri ve fiyatı sızdı

Xiaomi Redmi Pro 2, ekran görüntüsü kısa bi süre de olsa Xaomi’nin resmi web sitesinde yayınlandı. Daha sonra hemen geri çekilen görüntüde özellikleri ve fiyatı yer alıyordu.

Neyse ki bizim için, bu ekran görüntüsü şimdi bazı şeyleri açıklamaya yetiyor. Görüntüde birkaç temel özellik ortaya çıkarmaktı bile.

Yaklaşan Xiaomi Redmi Pro 2 akıllı telefon, Snapdragon 660 yonga setini kullanacak. (MediaTek Helio P25 değil.) 5.5″ AMOLED ekran, 4.100 mAh pil ve çift 16MP kameralara sahip olacak.

Fiyat, 1199 CNY veya yaklaşık 156 euro’ya denk geliyor. Ve bu fiyatın 2GB modeli için değil, 3 GB + 64 GB veya 4 GB + 128 GB‘lık bir modele ait olduğu tahmin ediliyor.