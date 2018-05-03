Xiaomi Redmi S2 10 Mayıs'ta Tanıtılabilir!

Xiaomi ve Çinli perakendeci Suning‘in her ikisi de kendi Weibo hesaplarında yeni bir teaser yayınladı. İki şirket 10 Mayıs’ta piyasaya sürülmeyi bekleyen “sürpriz” bir ürün olduğunu doğruladı. İki şirketin birlikte Redmi S2‘yi başlatmak için işbirliği yapabilecekleri düşünülüyor.

Çek Cumhuriyeti merkezli bir teknoloji blogu gerçek Redmi S2 cep telefonunun görüntülerini zaten ortaya çıkardı. Ayrıca yeni bir raporda cihazın Prag’daki Mi Store’da tespit edildiği de belirtiliyor. Çin’de ise yakın zamanda Redmi S2‘nin gelişinin çok yakında olduğunu öne süren 3C ve TENAA sertifikaları görüldü.

TENAA listesinden sızan Redmi S2’nin özellikleri bütçeye uygun bir telefon olacağını gösteriyor. Tasarımı Mi 6X ve Redmi Note 5 Pro akıllı telefonlara benzeyecek. Redmi S2‘nin ön paneli 18:9 en boy oranlı bir ekrana sahiptir ve arka tarafta sol üst köşede dikey bir çift kamera ile donatılmıştır. Redmi S2‘nin 720 x 1440 piksel HD + çözünürlük sunan 5,99 inç ekrana sahip olması muhtemel. Snapdragon 625‘in akıllı telefona güç vermesi bekleniyor. Redmi S2‘nin 2 GB, 3 GB ve 4 GB RAM versiyonlarının sırasıyla 16 GB, 32 GB ve 64 GB dahili depolama özelliği sunması bekleniyor.Xiaomi henüz 10 Mayıs’ta piyasaya çıkacak olan ürün için “Redmi S2” ismini onaylamadığından bazı söylentiler şirketin şirket içi Surge S2 yongasetini duyuracağını iddia ediyor. Ancak söylentilere neden olan 16nm Surge S2 yongasetinin 10 Mayıs’ta açılacağını kanıtlayan pek somut kanıt bulunmamaktadır.

Xiaomi‘nin 10 Mayıs‘ta Redmi S2‘yi duyuracağını düşünüyor musunuz?

Sizin de fikirlerinizi bekliyoruz.