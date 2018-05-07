Xiaomi önümüzdeki perşembe günü (10 Mayıs 2018) Redmi S2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Son haftalarda telefonun birçok detayı zaten ortaya çıkmıştı.

Bu arada yeni bir rapor Redmi S2‘nin yeni Remi S (Redmi Selfie) akıllı telefonlar serisini ile birlikte tanıtabileceğini söyledi. Resmi açıklamasından önce bile Redmi S2’nin global versiyonu zaten AliExpress‘te ortaya çıktı. Liste fiyatlandırmasıyla birlikte telefonun tüm özelliklerini içeren bir ürün sayfası oluşturulmuş. AliExpress’te Xiaomi Redmi S2‘nin özelliklerinde; metalik şasisinin 160.73 x 77.26 x 8.1mm olduğunu gösteriyor.

Telefonun arka tarafı dikey olarak düzenlenmiş çift kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusu olduğu için Xiaomi Mi 6X ile benziyor.

Arka panelin üst ve alt kenarlarında u şekilli anten tasarımı görülüyor.

Gri, Pembe ve Altın ise Redmi S2’nin renk seçenekleri olarak belirlenmiş.

Redmi S2, 720 x 1440 piksel HD + 5,99 inç IPS LCD ekrana sahiptir.

Ekran, 18:9 en boy oranını sunduğu için manzara modunda daha geniş bir görüntüleme deneyimi sunar. Snapdragon 625 SoC telefonu 3 GB RAM ile birlikte güçlendirir. 32 GB‘lik bir dahili depolama içerir. Hibrid SIM yuvası aracılığıyla bir microSD kartı destekler. Redmi S2‘nin diğer depolama ve RAM sürümleri hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır.