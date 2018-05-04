Xiaomi Redmi S2 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Xiaomi, Weibo sayfasında yaklaşan bir Redmi S2 telefonunun söylentilerini resmen doğruladı. Sosyal medya ağında şirket, Çinli aktör Turbo Liu‘nun elinde pembe bir telefon ortaya çıkardı. Cihaz, Çin’in Nanjing şehrinde 10 Mayıs’ta tanıtılacak.

Benzer görünümlü Redmi Note 5 Pro‘nun bir Snapdragon 636‘ya sahip olmasına rağmen, Redmi S serisinin S2’nin Snapdragon 625 ile birlikte gelmesi göz önüne alındığında, zaten uygun fiyatlı Redmi telefonlarından biraz daha ucuz olması bekleniyor.

Telefon, bir 16 MP çözünürlükte bir selfie kamera ile gelecek. Diğer özellikler arasında, arkada çift kamera, HD çözünürlüklü ekran ve 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile 5,99″ ekran yer alıyor.

S2’nin fiyatının yaklaşık 175 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefon önümüzdeki hafta duyurulduğunda, özellikler, renkler ve kullanılabilirlik hakkında daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.