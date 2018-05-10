Xiaomi Redmi S2 Resmen Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı (Ön İnceleme)

Xiaomi’nin en iyi selfie kameralı Redmi akıllı telefonu burada ve Redmi S2 ismi ile tanıtıldı. Telefonun S isminin şirketin Selfie Serisi anlamına geldiğini ve şirketin yeni akıllı telefon sürümleri listesinde yeni bir alt seriye daha imza attığı şirket tarafından açıklandı. Xiaomi, Redmi S2‘nin selfie sevenler için yapıldığını ve tanıtım ilk yarısında yetenekli ön kameradan bahsederek hiç şaşırtmadı. Telefon Oppo A3 ve Vivo Y85 ile doğrudan rekabet edecek gibi görünüyor.

Genellikle makaleyi tasarım ve diğer bölümlerle başlatırdık. Ancak bu telefonun durumunda önce ön kamera hakkında konuşmak en iyisi.

Xiaomi Redmi S2 Ön Kamera ve AI Özellikleri

Eğer bir selfie seveniysen Xiaomi seni bu telefon ile ele geçirdi bile. Xiaomi‘nin ön kamerasını öne çıkarmasının çok iyi bir nedeni var. Bu sadece içerideki donanımdan değil aynı zamanda selfie fotoğrafların mükemmel hale gelmesini sağlayan AI algoritmalarıdır. Donanım tarafında ise Oppo F7’dekine benzer 25MP sensör gibi 2018’in selfie merkezli telefonlarına kıyasla çok büyük olmayan bir 16 MP ön sensöre sahip. Ancak ön kamera oldukça iyi düşük ışıklı selfie fotoğraflar sunacak büyük 2μm piksellere sahip. Öte yandan düşük ışıkta ön kamerasına daha fazla yardımcı olmak için Xiaomi‘nin doğal ışığı taklit ettiği iddia edilen yumuşak bir ön flaşı da elde edersiniz. Yazılım bölümünde ise selfie’lerinizi mükemmelleştirmek için AI (yapay zeka) kullanılıyor. Ön kameradan güzel selfie’lere sahip olmanızı sağlayacak iki büyük AI modu, AI portre ve AI güzellik (makyaj) modu vardır. Örneğin AI portre modu; doğru alanları bulanıklaştırmak için bir selfie’nin farklı yönlerini algılayabilir. Dolayısıyla fotoğraf makinesinde dalga geçseniz bile AI modu ellerinizin fotoğrafta bulanıklaşmamasını sağlayacak kadar akıllıdır. Dahası AI makyaj güzellik modu ile rujunuzun, göz farı ve diğer özelliklerin birçoğunun selfie üzerinde belirgin bir şekilde vurgulandığından emin olmanızı sağlar. Evet inanamayacaksınız ama ön tarafta da HDR desteği var! Redmi S2‘nin “Selfie” özellikleri hakkında konuştuk. Şimdi diğer yönlerine geçelim.

Xiaomi Redmi S2 Tasarımı

Xiaomi Redmi S2 18:9 5.99 inçlik ekranı sayesinde son akıllı telefonlar arasında uzun boylu olmayı benimseyenlerden olmuş. Tasarım son Redmi telefonlarını andırıyor. Ancak anten hatları biraz farklı. Telefon Oppo R9S‘inden esinlenerek tasarlanmış 2 telli U şekilli bir anten tasarımı kullanıyor. Eğer hatırlarsanız üç telli bir tasarıma sahipti ve zamanında oldukça eşsizdi. Arka metalden yapılmış ve parmak izi sensörüne de sahip. Altta bir MicroUSB portu ve hoparlörler bulunurken üstte bir kulaklık jakı ve kızılötesi bulunuyor. Üç renk seçeneği mevcut: altın, platin gümüş ve şampanya altın.

Xiaomi Redmi S2 Donanım Özellikleri

Xiaomi Redmi S2 için bu bölümde hiç sürpriz yok. Telefon denenmiş ve test edilmiş eski tip Snapdragon 625‘i içeriyor. 2018’de bile bu özel Qualcomm çipi düşük seviye orta sınıf telefonlar için yetenekli bir işlemci olarak kendi başına durmayı başarıyor. Mevcut iki depolama seçeneği var: 3 + 32GB ve 4 + 64GB. MicroSD kart yuvası (256GB’a kadar) kullanarak genişletebilirsiniz. MicroSD yuvası Redmi Note 5A‘da gördüğümüze benzer, böylece iki SIM kartı veya bir MicroSD kart yuvasını aynı anda kullanabilirsiniz. Ekran 18:9 en boy ve 1440 x 720p HD + çözünürlük 5,99 inç boyutlarında. Dürüst olmak gerekirse aslında ekran telefonun en büyük önceliği değildir. Arka kameraya gelirsek 12MP + 5MP arka kamera var. Birincil kameranın Xiaomi Mi 6‘da kullanılanla aynı olduğu söyleniyor. Kurulumu ise bir f / 2.2 lens, PDAF, LED flaş, yüz tanıma, AI portre modu ve HDR‘den oluşur.

Redmi S2‘nin diğer özellikleri arasında 5V 2A 3080mAh pil, arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü, Face Unlock, Bluetooth 4.2, Infrared ve Wi-Fi n bulunuyor.

Xiaomi Redmi S2 Fiyatı

Telefonun 3 + 32GB versiyonu 999 Yuan (157 $) fiyat ile satışa çıkacakken, 4 + 64GB versiyonu 1299 Yuan (204 $) seviyesinde satışa sunulacak. Şirket satın alma işleminizle birlikte ücretsiz bir TPU koruma kılıfı sunacak. Redmi S2 17 Mayıs‘ta Mi mağazaları, Suning Tesco, Tmall gibi büyük çevrimiçi mağazalarda satışa sunulacak.

Redmi S2 iyi bir selfie odaklı telefona benziyor. Ama eğer bir selfie fanatiği değilseniz bu telefondan daha iyi seçenekler var. Redmi 5 Plus, Redmi Note 5‘in tamamı bu fiyat segmenti civarında fiyatlandırılıyor. Bu yüzden Redmi S2‘nin Çin’de ancak niş bir kitleye hitap etmesini bekliyoruz.