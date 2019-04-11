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Xiaomi Redmi Y3 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Xiaomi'nin selfie odaklı telefonu Xiaomi Redmi Y3, 32MP'lik selfie kamerası ile gelecek....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Redmi Y3 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Dün, Xiaomi‘nin resmi Twitter hesaplarından birisinde yeni bir Y serisi telefonun geleceğini ve gelen telefonun Redmi Y2 modelinin üst versiyonu olacağına dair söylentiler gün yüzüne çıkmıştı.

Şirket yaklaşmakta olan telefonun adını henüz doğrulamadı. Ancak geçmiş kayıtlara ve söylentilere göre Redmi Y3 olacak. Bugün ise, Xiaomi yaklaşmakta olan Redmi Y serisi telefonun yeni bir video tanıtım videosunu yayınladı.

Tanıtım videosu, akıllı telefonun tek bir şarjla uzun süre dayanacak büyük bir bataryaya sahip olacağını ima ediyor. Ancak, Xiaomi, Redmi Y3’ün batarya özelliklerini açıklamadı. Muhtemelen 3080mAh batarya ile birlikte gelen bir önceki Redmi Y2’den daha büyük bir bataryaya sahip olabilir.

Xiaomi’nin Y serisi telefonları her zaman selfie odaklı ve gelecek Redmi Y3 modeli de istisna olmayacak. Xiaomi’nin paylaştığı tweet, Redmi Y3’ün ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerasıyla geleceğini onayladı.

Önceki modeli ile karşılaştırıldığında Redmi Y3 selfie kamera kurulumunda büyük bir yükselme yapacak. Redmi Y2, selfie çekimi yapmak için ön tarafta 16 megapiksel kamera ile geliyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hala bilinmiyor. Ancak kısa bir süre içerisinde çok daha fazla bilgi edilnilmesi oldukça muhtemel.

KaynakTwitter
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