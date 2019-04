Xiaomi Redmi Y3 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Dün, Xiaomi‘nin resmi Twitter hesaplarından birisinde yeni bir Y serisi telefonun geleceğini ve gelen telefonun Redmi Y2 modelinin üst versiyonu olacağına dair söylentiler gün yüzüne çıkmıştı.

Şirket yaklaşmakta olan telefonun adını henüz doğrulamadı. Ancak geçmiş kayıtlara ve söylentilere göre Redmi Y3 olacak. Bugün ise, Xiaomi yaklaşmakta olan Redmi Y serisi telefonun yeni bir video tanıtım videosunu yayınladı.

Tanıtım videosu, akıllı telefonun tek bir şarjla uzun süre dayanacak büyük bir bataryaya sahip olacağını ima ediyor. Ancak, Xiaomi, Redmi Y3’ün batarya özelliklerini açıklamadı. Muhtemelen 3080mAh batarya ile birlikte gelen bir önceki Redmi Y2’den daha büyük bir bataryaya sahip olabilir.

Mi fans! I got my hands on upcoming #Redmi phone & it is amazing! Went on a selfie rampage & the results are totally incredible.🤳

'Y' am I taking so many selfies? BTW I clicked '32' selfies with 32 @XiaomiIndia colleagues! 😉

Can't wait to share more details with you. #Xiaomi pic.twitter.com/GSP7xhIpNS

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) April 10, 2019