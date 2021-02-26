Xiaomi, Sektörü Önde Götürüyor – Telefon Satışlarında En Üstte!

Xiaomi, 2020 yılına Avrupa’da yaklaşık yüzde 145 oranla sektöre hükmetti. Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre Xiaomi, en çok kazanan şirket olmayı başardı. Realme, satışlarda on kat artışla Avrupa’nın en hızlı büyüyen markası oldu.

Önceki yıla göre, Avrupa pazarında 2020 yılında %14 oranında genel bir düşüş yaşandı. Samsung ve Apple gibi markaların arasında, Xiaomi Avrupa’da en çok satan marka oldu.

Samsung, Canalys’e göre üçüncü çeyrekte Avrupa’nın en büyük satıcısı olmasına rağmen, raporda Xiaomi’nin her yıl yaklaşık %90 büyüyerek Samsung’u geride bırakmayı başardığı belirtiliyor. Samsung’un Huawei’nin bıraktığı boşluğu büyük ölçüde yakalayamadığı da bildirildi.

Şirketin Galaxy A51 ve A71 gibi orta sınıfına karşılık Redmi Note 9 Pro, 2020’nin başlarında amiral gemilerini geride bıraktı. Bölgede yükselen Çinli şirketlerden oluşan bir ordunun arasında Apple’ın iPhone 12 ile üçüncü çeyrekte gelişi oyunun bozulduğu anlamına geliyordu.

Huawei’nin pazar payı Aralık ayına kadar %5’e düştü ve ABD ile yaşanan çekişme onları gerçekten etkiledi. Diğer Çin markalarına gelince, taşıyıcı ortaklıkları sayesinde Oppo dördüncü çeyrekte %68’e kadar büyüdü. Realme ise dördüncü çeyrekte yıllık bazda %420 oranında büyük bir gelişme kaydetti.

Son olarak, yavaş bir başlangıç ​​yapmasına rağmen, Apple iPhone SE’yi 2020’de satışa çıkardı. Yılın ilerleyen saatlerinde iPhone 12 cihazlarını piyasaya sürdü ve büyük bir başarı elde etti. Aslında rapor, 2020 amiral gemilerinin Apple’ın 4. çeyrekte.%30 gibi büyük bir pay elde etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.