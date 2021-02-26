Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi, Sektörü Önde Götürüyor - Telefon Satışlarında En Üstte!

Xiaomi, Sektörü Önde Götürüyor – Telefon Satışlarında En Üstte!

Xiaomi, sektörde fırtına estiriyor. Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl en çok satan şirket olduğu söyleniyor.

Ayşen Sıla

-

0
dış

Xiaomi, 2020 yılına Avrupa’da yaklaşık yüzde 145 oranla sektöre hükmetti. Counterpoint Research tarafından hazırlanan bir rapora göre Xiaomi, en çok kazanan şirket olmayı başardı. Realme, satışlarda on kat artışla Avrupa’nın en hızlı büyüyen markası oldu.

Önceki yıla göre, Avrupa pazarında 2020 yılında %14 oranında genel bir düşüş yaşandı. Samsung ve Apple gibi markaların arasında, Xiaomi Avrupa’da en çok satan marka oldu.

xiaomi1

Samsung, Canalys’e göre üçüncü çeyrekte Avrupa’nın en büyük satıcısı olmasına rağmen, raporda Xiaomi’nin her yıl yaklaşık %90 büyüyerek Samsung’u geride bırakmayı başardığı belirtiliyor. Samsung’un Huawei’nin bıraktığı boşluğu büyük ölçüde yakalayamadığı da bildirildi.

Şirketin Galaxy A51 ve A71 gibi orta sınıfına karşılık Redmi Note 9 Pro, 2020’nin başlarında amiral gemilerini geride bıraktı. Bölgede yükselen Çinli şirketlerden oluşan bir ordunun arasında Apple’ın iPhone 12 ile üçüncü çeyrekte gelişi oyunun bozulduğu anlamına geliyordu.

xiaomi

Huawei’nin pazar payı Aralık ayına kadar %5’e düştü ve ABD ile yaşanan çekişme onları gerçekten etkiledi. Diğer Çin markalarına gelince, taşıyıcı ortaklıkları sayesinde Oppo dördüncü çeyrekte %68’e kadar büyüdü. Realme ise dördüncü çeyrekte yıllık bazda %420 oranında büyük bir gelişme kaydetti.

Son olarak, yavaş bir başlangıç ​​yapmasına rağmen, Apple iPhone SE’yi 2020’de satışa çıkardı. Yılın ilerleyen saatlerinde iPhone 12 cihazlarını piyasaya sürdü ve büyük bir başarı elde etti. Aslında rapor, 2020 amiral gemilerinin Apple’ın 4. çeyrekte.%30 gibi büyük bir pay elde etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakCounterpoint Research

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

İpucu

Alexa’da Ad ve Ses Değiştirme Nasıl Yapılır?

Amazon'un akıllı asistanı Alexa, teknoloji alanında önemli bir yer kaplıyor. Sanki bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi hissettiren ses uygulaması, aynı robotik sesten sıkılanlar için ses...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi, Akıllı Yastığını Piyasaya Sürdü – Teknolojik Konfor!

Sırt ağrısı yaşlılar için bir sıkıntıydı. Ancak akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla genç ve orta yaşlı kişiler de sırt ağrısı çekiyor. Veriler, 30 yaşın altındaki insanların,...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung, Yepyeni Bir Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung'un yeni bir Windows 10 bilgisayar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bilgisayar, AMD grafiklerine sahip olan özel bir Exynos işlemciyle desteklenecek. Yeni çıkan rapora göre...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

BOE, Ekran Paneli Sektöründe Fırtınalar Estiriyor!

Çinli bir pazar araştırma şirketi Qunzhi Consulting, 2020'de küresel olarak önde gelen ekran paneli üreticilerinin performansını ayrıntılı olarak açıklayan bir rapor yayınladı. Rapor, 2020'de...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Üç Yeni Motorola Akıllı Saati Geliyor – İşte Özellikleri!

Ekim 2019'un sonlarında, yeni bir Motorola Moto 360 akıllı saat tanıtılmıştı. Şimdi ise Motorola, üç yeni akıllı saatle sektöre geri döndü. Bu üç yeni...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014