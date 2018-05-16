Xiaomi Shenzhen Tanıtım Etkinliğinde Sadece Mi 7 Tanıtılmayacak!

Dün Xiaomi resmi Weibo hesabıyla Shenzhen’de bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğrulamıştı. Bildiğiniz üzere geçmiş söylentiler sürekli Xiaomi‘nin 2018’in ilk yarısında Xiaomi Mi 7 telefonunu piyasaya süreceğini iddia etti. Bu nedenle Shenzhen etkinliği birçok kişi tarafından Mi 7 amiral gemisinin gelişini duyurmak için kullanılabilir olarak düşünüldü.

Bununla birlikte bugün Weibo‘da yapılan bir paylaşımda tanınmış endüstri uzmanı Kevin Wang, Xiaomi‘nin Mi 7 dışında yeni bir ürünü daha duyurmak için aynı platformu kullanacağını iddia etti.

İlginç bir şekilde Xiaomi CEO’su Lei Jun da bunu doğrular nitelikte bir hareket yaptı. Wang’ın bahsettiği ve Shenzhen etkinliğiyle gerçekten “yeni ürün çeşitlerini” piyasaya süreceğini doğrulayan aynı Weibo yazısını kendi hesabından paylaştı. Şirket tarafından Shenzhen’de düzenlenecek basın toplantısı Xiaomi’nin 2018 Yıllık Ürün Lansmanı olarak adlandırıldı. Bu yıl Xiaomi için en önemli lansman etkinliği olacak gibi görünüyor. Bu nedenle ekran altında parmak izi tarayıcısına sahip olması muhtemel olan Xiaomi Mi 7 dışında Çinli firmanın 8. Yıldönümü Sürümü telefonunu tanıtmak için bazı söylentiler var. Bu 8. Yıldönümü telefonunun adının Xiaomi Mi 8 olması da ihtimaller arasında yerini alıyor.

Xiaomi Mi 8. Yıl Dönümü akıllı telefonunun Mi Store uygulamasının Çin baskısında tespit edildiği bildirildi. Bu telefonun yüz tanıma özelliğine sahip dünyanın ilk Android telefonu olarak tanıtılması bekleniyor.

Mi Band 3 spor akıllı saatinin de Shenzhen etkinliğinde resmi olarak tanılacağına dair söylentiler var. Mi Band 2 geçen yıl haziran ayında başlatıldı. Bu nedenle şirket bir yıl sonra devamı olan modeli başlatmayı hedefliyor olabilir. Mi Band 3‘ün jest desteği ile etkinleştirilecek bir OLED ekrana sahip olduğu söylentileri vardı. Diğer söylentileri arasında IP67 korumalı gövdesi, NFC desteği ve Bluetooth 4.2 bulunuyor.