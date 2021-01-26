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Xiaomi, Snapdragon 870 İşlemcili Mi 10 Sunmaya Hazırlanıyor!

Xiaomi, Mi 10 ailesine farklı Snapdragon 870 işlemcisine sahip yeni bir Mi 10 dahili daha katmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

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Çin’li akılı telefon üreticis Xiaomi, yeni bir Mi 10 modeli üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere şirketin Mi 10 isminde tam sekiz versiyonu bulunuyor. Bunlar; Mi 10 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra, Mi 10T 5G, Mi 10T Pro 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite 5G ve Mi 10i 5G olarak karşımıza çıkmıştı.

Son üç model dışında hepsi Snapdragon 865 yonga setiyle sunulmuştu. Şimdi ise şirket bu seriye yeni bir model daha katmayı istiyor. Bu yeni Mi 10 modelinin içerisinde Snapdragon 870 barındıracağı söyleniyor.

Dijital Chat tarafından sızdırılan bilgilere göre bu yeni modelin fiyatı 540 dolar olacak. İşlemcisi ise bir önceki Snapdragon 865‘in bir nevi plus versiyonu gibi. Snapdragon 870 ile cihaz 3.2 Ghz işlemci hızına ulaşabilecek.

Bunun dışında yeni model Motorola Edge S‘ten sonra ikinci Snapdragon 870 yonga setine sahip cihaz olacak. Şirket şuan için cihazı ne zaman çıkarıp piyasaya süreceği konusunda henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.

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