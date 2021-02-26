Xiaomi’nin iki yıldan daha uzun bir süredir ürün çıkarmadığı için tablet pazarından vazgeçtiğini düşünmüştük. Son model olan Mi Pad 4, Haziran 2018′de piyasaya sürüldü ve dürüst olmak gerekirse, satışlar o kadar da etkileyici değildi.

Bununla birlikte, COVID 19 salgınının ardından, sanal ofisler, eğitim ve elektronik cihazlara yönelik büyük bir talep ortaya çıktı. Bu faktör, uzun süredir sessiz olan Xiaomi tablet ürünlerinin bu yıl satışa sunulmasındaki temel neden olabilir.

Xiaomi’den daha fazla ayrıntı beklesek de, yeni Mi Pad 5 tabletin varsayılan görüntüleri ve özellikleri de bugün ortaya çıktı. Bu, cihaza dair edindiğimiz ilk bilgi olduğundan dolayı bir hayli heyecanlıyız.

Görüntülerin gerçekliğini garanti edemeyecek olsak da, cihazın hem arkasını hem de önünü göz önüne serdiğini söyleyebiliriz. Arkada öne çıkan şey, Mi 11’in tasarım stilini andıran ikili kamera düzeni gibi duruyor.

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Teknik özellikler açısından, cihazın ön tarafında 2K/144Hz tam ekran çözümü benimsediği, 480Hz dokunmatik örnekleme oranını desteklediği söyleniyor. Ekran bir LCD ekran ve aynı zamanda beşinci nesil Corning Gorilla Glass ile kaplanacak.

Arka tarafta, 20 milyon piksellik bir ana kamera ve 13 MP geniş açılı makro lens ile donatılmış bir melek göz matrisli çoklu kamera modülü kullanılıyor. Ana kamera sensörü bir Sony IMX586 sensörden oluşuyor.

Xiaomi Mi Pad 5’in çerçevesi ve arkası, iPad’inkine benzer alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmış. Ayrıca yan parmak izi tanıma ile donatılmış ve manyetik kapasitif bir kalemi destekliyor.

Sızdırılan bu görüntülere ve özelliklere bakılacak olursa, Mi Pad 5 Apple, Huawei ve Samsung’a rakip yüksek kaliteli bir tablet olabilir. Piyasaya sürüldüğünde, Xiaomi’nin üst düzey tablet pazarındaki ilk girişimi olarak satışa sunulacak.