Xiaomi Telefonları AnTuTu’nun En İyi Performans Gösteren Orta Sınıf Telefonlarda İlk 10 da!!

AnTuTu, yalnızca dünyanın en iyi performans gösteren 10 akıllı telefonları piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda kasım ayı boyunca dünyanın en iyi performans gösteren ilk 10 orta sınıf modelinin listesini çıkardı.Listenin başında Xiaomi’nin Redmi Note 8 Pro 6GB’lık RAM + 128GB’lık depolama alanına sahip olan Xiaomi’ nin ortalama Antutu skoru 283.092 puan. Redmi Note 8 Pro, MediaTek’in Helio G90T yonga seti tarafından desteklenmektedir ve aslında oyun telefonları için özel olarak tasarlanmış premium yonga seti ile birlikte gelen ilk akıllı telefon.

Ortalama 260.650 puanlık bir Antutu puanı alan OPPO Reno2 8GB RAM + 256GB depolama alanına sahip. Xiaomi, Mi 9T 6GB RAM + 128GB depolama alanı ile üçüncü sırada yer alan ve ortalama AnTuTu puanı 251.491 puan olan orta seviye segment telefonlar listesinde hakimiyetini sürdürdü. Hem Reno 2 hem de Mi 9T, Snapdragon 730 tarafından desteklenmektedir.

Reno2, gelişmiş bir Adreno 618 GPU‘yu entegre ettiği için Snapdragon 730‘dan% 15 daha hızlı GPU işleme sağladığı söylenen Snapdragon 730 G‘yi kullanmaktadır. Ayrıca, optimize edilmiş grafik kartı ve Wi-Fi gecikme yöneticisi, sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi sunabilir. Çip ayrıca bazı Snapdragon Elite Gaming özelliklerini de destekliyor. Mi 9T,de Snapdragon 730’u kullanmaktadır.

En iyi performans gösteren ilk 10 orta sınıf telefon listesine giren diğer cihazlar arasında ortalama skoru 244,168 puan olan Samsung A80 8GB RAM + 128GB depolama varyantı, 220,316 puanla Mi 9 SE 6GB RAM + 128GB depolama varyantı bulunuyor. Realme XT 8GB RAM + 128GB depolama varyantı ortalama 217845 puanla devam ediyor. Realme Q 8GB RAM + 128GB depolama varyantı ortalama 217.345 puanla yedinci sırada yer alıyor. Mi 9 Lite 6GB RAM + 128GB depolama değişkeni (ortalama puan: 209.523) ve Redmi Note 7 Pro 6GB RAM + 128GB depolama değişkeni, ortalama 207.781 puanla listede toplamda beş Xiaomi modelini görmekteyiz…