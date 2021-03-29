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Xiaomi Tri-Band Mi AX9000 Gaming Wi-Fi Router Piyasada Yerini Aldı!

Xiaomi bugünki etkinliğinde adeta döktürdü. Çinli teknoloji şirketi, yeni Wifi yönlendiricisini de piyasaya sürdü.

Ayşen Sıla

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Xiaomi Tri-Band Mi AX9000

Xiaomi, bugünki etkinliğinde çeşitli yeni ürünleri duyurdu. Bu çevrimiçi konferansta şirket, WiFi 6 standartlarına sahip yeni Mi AX9000 Gaming Wi-Fi Router’ı resmi olarak tanıttı.

Mi AX9000, hem 2,4 hem de 5G bantlarını destekleyen ve altı çekirdekli Qualcomm yonga seti (4 CPU + 2 NPU) tarafından desteklenen bir Üç bantlı yönlendirici olarak karşımıza çıkıyor.

Dikkate değer bir özellik, adından da anlaşılacağı gibi açıkça oyun oynamaya adanmış üçüncü bir 5G_Game grubu sunmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, AX9000, AX3000 serisi yönlendiricilerde bulunan 4 × 4 80Mhz üzerinden 4 × 4 160MHz bant genişliği sunuyor.

Yeni WiFi yönlendirici ayrıca MU-MIMO ve OFDMA’yı da destekliyor, yani 16 cihaza kadar bağlantı sunabiliyor. Tasarımına bakıldığında router, sekizgen şekilli yönlendiricisinin üstündeki ‘X‘ şeklindeki çapraz LED’leri ile benzersiz bir estetiğe sahip.

Xiaomi Tri-Band Mi AX9000

Arka tarafta da dört LAN portu varken dört anten de göze çarpıyor. Şirket ayrıca bir USB 3.0 bağlantı noktası da sundu. Cihaz ayrıca, soğutma için yönlendiriciyi serin tutabilen tek bir fan eklemiş.

Qualcomm işlemcisi sayesinde WiFi yönlendirici, frekansa bağlı olarak 4.804Mbps’ye kadar hızları destekliyor. Xiaomi ayrıca, kullanıcıların evindeki herhangi bir duvar veya engel üzerinden 12 metreye kadar güçlü hızlar sunabileceğini vaat ettiği yeni Mi AX9000 serisi yönlendiriciyle bağlantı ve menzile önem verdi. Cihazın fiyatı kabaca 152 dolar olarak belirlendi.

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KaynakGizmochina

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