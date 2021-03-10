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Xiaomi, Türkiye’deki Fabrikasında Ürün Yelpazesini Genişletecek!

Xiaomi, Türkiye'deki fabrikasında farklı ürünleri de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Çinli elektronik üreticisi Xiaomi, Türkiye’deki fabrikasında ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Xiaomi Türkiye müdür yardımcısı İrfan Öztürk, başlangıçta akıllı telefon üretimine odaklanacaklarını, diğer ürünler üzerinde çalışacaklarını ve fizibilite çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Öztürk, “Xiaomi televizyonlarını her zaman olduğu gibi müşterilere uygun fiyatlarla sunma fırsatı bulursak üretime başlayabiliriz” dedi.

Geçtiğimiz yıl, aralarında Xiaomi, Çinli Oppo ve Güney Koreli Samsung’un da bulunduğu pek çok küresel teknoloji markası, Türkiye’de akıllı telefon üretme planlarını açıkladı.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve önde gelen tüketici nesnelerin interneti (IoT) platformlarından birine sahip olan Çinli firma, bu ay Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak.

Şirket yetkilisi ayrıca, Xiaomi ve Salcomp ortaklığındaki 30 milyon dolarlık (229,49 milyon TL) yatırımın sonucu olan Türkiye’deki tesislerinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olacağını kaydetti.

İstanbul’un Avrupa yakasındaki Avcılar’da yaklaşık 14.000 metrekare arsa üzerine kurulan fabrika, başlangıçta 2.000 kişiye istihdam sağlayacak.

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KaynakDaily Sabah

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