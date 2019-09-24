Xiaomi U-Disk Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi U-Disk bellekleri için beklenen tanıtım yapıldı. Akıllı telefonlara da uyumlu olacak olan Xiaomi U-Disk neler sunacak? İşte tüm detaylar.

Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleriyle beraber yepyeni ürünleri için tanıtımla gerçekleştirdi. Markanın yeni seri ürünleri arasında yer alan modellerden birisi de Xiaomi U-Disk oldu.

Bir nevi akıllı USB bellek olarak gösterebileceğimiz Xiaomi U-Disk, hem özellikleri hem de minimal tasarımıyla beğeni toplamayı başardı. Oldukça mini bir tasarıma sahip olan serinin okuma ve yazma hızları da dikkat çekici düzeyde. Hem akıllı telefonlara uyumlu hem de standart USB olarak kullanılabilen belleklerin özelliklerine bakalım.

Xiaomi U-Disk Tüm Özellikler

İlk olarak yenilenmiş tasarıma dikkat çekmek gerekiyor. Oldukça mini bir gövdeye sahip olan bellek, özel küçük bir metal gövde ile geliyor. Tamamı metal gövdesiyle dikkat çeken bellek, paslanmaya ve aşınmaya karşı koruma sunmakta. Özel çinko bir alaşım kullanıldığı açıklanan belleklerin galvaniz kaplama adı verilen işlemlerden de geçtiği açıklandı. Bu sayede dış etkilere karşı da ekstra bir koruma sunulmuş olacak.

Mini gövdenin metal olmasının bir başka avantajı ise bu gövde üzerindeki ısı yalıtımı olacak. Gövde malzemesi sayesinde belleğin ısınmasının önüne geçiliyor. Xiaomi U-Disk bellek ısıyı yayabiliyor ve bu sayede de sürekli yüksek performans elde edilebiliyor. Herhangi bir ısı sorunuyla karşı karşıya kalmıyorsunuz.

Ayrıca Xiaomi güzel bir detay düşünmüş. Arka kısımda kauçuk bir anahtarlık kullanılıyor. Bu sayede mini seriyi anahtarlığınıza ya da çantanıza kolayca takabiliyorsunuz. Bu şekilde kolay kullanım sunulabiliyor. Tasarım kısmında son olarak su sıçramalarına ve tozlara karşı koruma sunulduğunu da ekleyelim.

Teknik özellikler kısmından da biraz bahsetmek gerekiyor. Serinin USB 3.0 teknolojisini desteklediğini görüyoruz. 64 GB depolama alanıyla beraber gelen Xiaomi U-Disk, 124 megabayt okuma hızına sahip. Genel olarak okuma hızının başarılı bulunduğunu söylemek gerekiyor. Öyle ki okuma hızı sadece 30 saniye içerisinde 3 GB dosyanın aktarılmasını sağlıyor.

Tüm bu özelliklerle beraber Avrupa bölgesinde de satışa çıkması beklenen Xiaomi U-Disk için açıklanan fiyat ise sadece 11 dolar oldu. Açıkçası Xiaomi çok iyi bir alternatif sunmuş oldu. Markanın 11 dolarlık mini fiyatı da dikkat çekici.