Xiaomi ve Meitu'nun Yaptığı Anlaşma Sonuçlandı

Birkaç gün önce, Xiaomi’nin Meitu’nun ile bir görüşme yaptığını açıklamıştık. Söylentiler arasında şirketlerin birbirlerini satın almakla ilgilendiğine dair haberler de vardı. Özellikle, Xiaomi’nin Meitu’nun kamera teknolojisi ile oldukça ilgilendiği ifade edilmişti.Şimdi ise o anlaşma netlik kazandı. Artık iki şirket Meitu’nun akıllı telefon işini geliştirmek için birlikte çalışacak.

Meitu, akıllı telefon sektöründe son zamanlarda önemli kayıplar yaşamıştı. Ayrıca cep telefonu ürünlerinin sayısı ve satış hacmi önemli ölçüde azaldığından, bu gibi kayıplarının önemli ölçüde artacağına inanarak bu anlaşmayı yapmak istemişti. Sonunda şirket bu sene bir akıllı telefon piyasaya sürerek akıllı telefon pazarındaki yerini almaya çalışacak. Yoğun rekabet nedeniyle de bazı M serisi modellerinin kârını etkileyecek şekilde fiyat indirimine gidecek.

Xiaomi daha önceden yaptığı bir açıklama da Meitu ile 30 yıllık bir teknik lisans imzalayacağını doğruladı. Hatta Xiaomi’nin kanal kaynaklarının Mietu’nun cep telefonlarını tanıtmasına yardımcı olması da beklentiler arasında yer alıyor. Meitu şirketinin genel kaybının nedeni çoğunlukla mobil donanım işinin zayıf satışından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Xiaomi’nin satış kanalları aracılığıyla Mietu’nun cep telefonlarının satış fırsatlarını artırmak için Xiaomi ile işbirliği yapacak.

İş uyumuna paralel olarak Meitu, e-ticaret hizmet platformunu 30 Kasım’dan itibaren kapatacağını ve bunu yinelenen harcamalar üretmesi için yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Xiaomi ile işbirliği yapmak satışlarını önemli ölçüde artırabilir, ancak yine de Meitu’nun hizmetlerinde, topluluk geliştirmede ve pazardaki içerik oluşturma platformlarının rekabet avantajlarında eksiklik sorunu vardır. Tüm bunların hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor, aksi halde Xiaomi’nin etkisi (olumluysa) kısa sürecek.