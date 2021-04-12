Xiaomi ve Oppo, 5G Çip Üretimi İçin UNISOC İle Anlaştı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ve Oppo, kendi mobil işlemcilerini üretmek için kolları sıvıyor. Ancak küresel çip kıtlığı iki şirketin kendi işlemci çalışmalarını sekteye uğratmış durumda. Bu yüzden iki şirkette uzun süredir durdurulmuş olan bu projeyi tekrar başlatmak için yeni atılımlar yapıyor.

Digitimes’ın raporuna göre Xiaomi ve Oppo, yeni 5G‘li çip üretimi için UNISOC ile anlaşmaya varmış durumda. UNISOC böylelikle bu yıl içerisinde 6 Ghz altı 5G çipler üzerinde çalışmalar yapacak. Ancak ortada şöyle bir durumda var her iki şirkette UNISOC ile anlamış olsa da üretim için TSMC, Samsung ve Global Foundries ile çalışmak zorunda.

TSMC ve Samsung fazlasıyla artan çip talebi yüzünden zaten kapasitelerinin dışında üretim yapıyor. Bu yüzden Xiaomi ve Oppo, Çin merkezli SMIC firmasına gözlerini dikmiş durumda. SMIC 7nm‘lik çipleri üretebilecek kapasiteye sahip durumda. UNISOC bu üretim için yaklaşık 5.35 milyar dolar tutarında teminat sağladı. Ancak şirekt hala Qaulcomm, MediaTek gibi şirketlerin gerisinde kalmaya devam ediyor.

İşte Xiaomi ve Oppo ile yaptığı bu ortaklık sayesinde şirketin büyüyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca artan talebe yetişemeyen Huawei bile UNISOC ile anlaşmaya gidebilir bu da şirketin daha fazla büyümesine yol açacaktır. Eğer üretimde bir aksaklık yaşanmazsa her iki şirkette yeni çiplerini 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başlarında artık kullanmaya başlayacak.