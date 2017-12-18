Aralık ayında duyurulan Microsoft-Qualcomm ortaklığından sonra Snapdragon 835 işlemcisini kullanan Always On Connected Windows 10 bilgisayarları vaat edildi. Lenovo, HP ve Asus bu gruba ilk katılan firmalardandı. Ancak yeni bir raporda, genellikle daha PC’lerle ilişkilendirilmeyen isimler olmak üzere iki tane daha ağır şirketin katılabileceği öne sürüldü.

Akıllı telefonları ve tabletleri ile tanınan Samsung ve Xiaomi, programa katılmaya razı oldukları bildirildi. Özellikle Xiaomi, geçen yıl Çin’de bir Intel işlemcisi kullanan Always-Connected PC (Her Zaman Bağlı PC) olarak büyük bir başarı elde eden Mi Dizüstü Bilgisayarı ile dizüstü bilgisayar üretmeye başladı. Öte yandan Samsung, önümüzdeki sene bir dizüstü bilgisayar hattı açacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Snapdragon ARM yongaları geleneksel olarak tabletler ve mobil cihazlar için bilinirken, Intel’in x86 mimarisi dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için mükemmeldi. Ancak, Snapdragon yonga setlerinin dizüstü bilgisayarlara taşınması, daha iyi pil ömrü, soğutma fanı eksikliği ve daha modern bir form faktörü göz önüne alındığında iyi bir seçim olacaktır. Snapdragon bir x86’ın performansını sunabilirse, görülmeye değer cihazlar ortaya çıkacaktır.

Snapdragon 835 tabanlı PC’ler bugünün 4G kablosuz sağlayıcıları için X16 modeminde yerleşik LTE desteğinin avantajına sahip olacak. Connected Standby (Bağlı Bekleme) modu sayesinde, kullanıcılar bilgisayarlarını açıkdıktan hemen sonra çevrimiçi olmanın avantajını yaşayabilecek.

Unutmayın ki bu sadece bir rapor, bu yüzden Xiaomi ve Samsung‘un gelecek birkaç ay içinde herhangi bir şey sunup sunmayacağını bekleyip göreceğiz.