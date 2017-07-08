Xiaomi X1 Çerçevesiz Ekran ve Çift Ön Kamera ile Görüldü

Bugünlerde Xiaomi firmasının yeni telefonu X serisinden X1 modelinin konsept görselleri sızdırıldı. X1 modelinin tasarımında Mi Note, Redmi, Mi serilerinden bazı izler görülmekte.

Xiaomi X1 ön tasarımda sadece kavisli ekran değil, çerçevesiz tasarımı kullanarak çok gelişmiş tasarıma sahip. Ayrıca üç sanal düğmede iptal edilmiş. Modelde VR cam ile birleştirilebilen 2160 × 1080 çözünürlüklü 5.5 inç ekran kullanılıyor. Tam ekran nedeniyle modelde optik zoom yapabilen 21 megapiksel çift ön kamera ekrana bütünleşik olarak yerleştirilmiş. Modelin alt kısmında da çerçevesiz dizayn benimsenmiş ama ekranın altında küçük bir alan kullanılmamış.

Ancak iPhone 8 e göre tasarım açısından, en azından boşluğu tamamen boşa harcamadan kullanılmış. Modelde arkada çift arka kamera ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Çift arka kamera, ön çift kamerayı benimseyen 3 kat optik yakınlaştırmayı destekleyen 34MP lensler kullanılacak. Panoramik fotoğrafları çekmek için VR’yi kullanabilecek.

Performansa gelince, Xiaomi X1 Snapdragon 845 işlemci, 6GB Ram kullanacak. Ama bugün yeni bir Xiaomi telefonunun ekran görüntüsü görüldü. Firmanın yeni telefonu Snapdragon 660 işlemci tarafından destekleniyor ve 6 inç 2K ekran kullanacağı gösteriliyor. 20 MP ve 16 MP olarak çift arka kamera, Android 7.1.1 çalıştıran 4.150mAh batarya ile geliyor. Xiaomi X1 bu olabilir mi?