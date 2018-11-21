Akıllı telefonlarda en çok önem verilen konulardan birisi yazılım desteği haline geldi. iOS işletim sistemi kullanan iPhone akıllı telefonlar bir yana, Android modellerinde de yazılım desteği çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Önemli bir kriter haline gelen yazılım güncellemeleri konusunda adım atan firmalardan birisi de Xiaomi oldu.

Yazılım güncellemeleri konusunda 5 yıllık bir destek süresinden bahsetmesine rağmen markanın bazı modeller için bu süreye dikkat vermeyeceği ortaya çıktı. Açıklanan son modellerle beraber Xiaomi hangi seriler için yazılım desteğini keseceğini de göstermiş oldu.

Xiaomi Hangi Modellere Desteği Kesti?

Bu konuda ilk adım geçtiğimiz aylarda 2015 modelleri için atılmıştı. Bazı 2015 modelleri için yazılım desteğini kesen markanın şimdi ise 2016 modelleri için aynı kararı aldığı görülüyor. Markanın amiral gemisi modellerinin dahil edildiği yeni listesiyle beraber çok satan bazı modellerinin de yazılım konusunda sona geldiği ortaya çıkmış oldu. Bu noktada açıklanan modelleri aşağıda ekliyoruz.

Xiaomi Mi 4S

Mi 4

Mi 4C

Mi 5

Redmi Note 3 Pro

Açıklanan 5 yeni modelle beraber bu serilerin yazılım desteği de resmi olarak son bulmuş oldu. Açıklamanın hemen arkasından bu modellerin MIUI 11 güncellemesini de almayacağı kesinleşmiş oldu. Mevcut güncellemelerin ne şekilde devam edeceği konusunda ise bazı ek bilgiler var.

Bir süre daha güvenlik güncellemelerinin gelmesini beklediğimiz modellerin, görünen o ki çok kısa bir süre içerisinde tüm güncelleme desteği de bitmiş olacak. Mevcut modellerin kaç yıl destek alacağı konusunda ise kesin açıklamalar yapılmadı. 5 yıl süre boyunca güncelleme desteği verileceği açıklaması da böylelikle boşa çıkmış oldu.