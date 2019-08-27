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Xiaomi Yeni 5G Cihazlar Hakkında Yeni Bilgileri Açıkladı!

Çin'in iPhone'u olarak bilinen Xiaomi, öncü fikirleri ile telefon üreticilerine ilham vermeye devam ediyor...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Yeni 5G Cihazlar Hakkında Yeni Bilgileri Açıkladı!

Dün Çin’de düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun kilit konuşmacılardan biriydi. Konuşması sırasında, Lei her zamanki gibi şirketin 5G yolculuğuna dair bazı önemli bilgiler ortaya koydu. Şirketin, üç yıl önce 5G teknolojisini ve cep telefonlarını araştırmaya başladığını açıkladı.

Bu açıklama, Xiaomi’nin öngörü üzerine kurulu bir şirket olduğunu gün yüzüne çıkarıyor. Birkaç yıl önce Xiaomi, Mi Note‘da gelecek yıllarda popüler olacağına inandıkları esnek OLED panellerin kullanılmasına öncülük etti. Birkaç yıl sonra ise, esnek OLED panellerini kullanan katlanabilir telefonlar yavaş yavaş zemin hazırladı.

Yenilikçi fikirlerine ek olarak şirketin Ar-Ge’de takımı, boydan boya ekranlı telefon tasarımları ile de öncülük etti. İlk olarak Mi Mix cihazlarında hayat bulan bu  tasarım, şimdiki telefonlar için bir ilk oldu.

Xiaomi Yeni 5G Cihazlar Hakkında Yeni Bilgileri Açıkladı!

Lei Jun, Xiaomi’nin Eylül ayında başka bir 5G telefonu tanıtacağını söyledi. Bu, muhtemelen bu yılın başlarında yayınlanan 5G versiyonuna sahip Mi Mix 3‘ün yükseltilmiş sürümü olan Mi Mix 4 olabilir.

LeiJun 5G’yi son yıllarda düşüşe geçen akıllı telefon endüstrisine yeni bir canlılık katacağını ön görüyor. Ayrıca AI + IoT + 5G’nin gelecek nesil süper internet olduğunu ve Xiaomi’nin bu konuda elinden gelenin en iyisini yapacağını yineledi.

KaynakiTHome
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