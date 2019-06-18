Xiaomi Yeni Akıllı Telefonu Mi 9T’yi Tanıttı

Xiaomi, bugün istanbul’da düzenlenen ve Cepkolik olarak bizim de katıldığımız bir etkinlikte Xiaomi Mi 9T akıllı telefon modeli ve Mi Smart Band 4 akıllı bilekliğini tanıttı.

Her iki ürün de fiyatıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Fakat Mi 9T’nin ekranı, rakiplerini de göz önünde bulundurduğunda oldukça beğeni topladı.

Ekran tasarımı ve detaylarla başlayalım. Mi 9T’nin ekranı 6.39″ boyutunda ve çentiksiz tam bir ekran bulunuyor. Bu sayede ekran gövde oranı %91.09 olarak açıklandı. (Bazı teknik özellik veren sitelerde ise %86.1 olarak belirtildiğini de söyleyelim)

Xiaomi Mi 9T AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. PPI değeri ise 403 olarak açıklandı. Ayrıca Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunduğunu da belirtelim.

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Şahsen Xiaomi Mi 9T’nin tasarımını ve ele oturuşunu çok beğendiğimi söyleyebilirim. Fiyatı da oldukça uygun ve sadece 3.799 TL (6 GB RAM + 64 GB Hafıza). Dilerseniz 200 TL daha ödeyerek 128 GB Hafızaya sahip olan modeli de alabiliyorsunuz.

İşlemci olarak 8 NM mimariye sahip 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 kullanılmış. Bu donanım yapısı ve RAM ile Antutu’dan yaklaşık 212.800 Puan alıyor. Bu puan sevitesi kendi kategorisi için oldukça ideal. Akıllı telefon kutusundan çıkarken Android 9.0 (Pie) işlemci ve MIUI 10 arayüzüne sahip olacak.

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Tasarımdan bahsetmişken telefonun 3 farklı renkte satışa sunulacağını belirtelim. Bu renkler Carbon black, Red flame, Glacier blue. Mavi ve kırmızı olan renklerin arka tasarımı dinamik ve hareket ettirdiğinizde farklı tasarımlara bürünüyor. Bu arka kapak tasarımının çok beğendiğimi söylemek istiyorum.

Akıllı telefonun iddialı olduğu bir diğer konu ise bataryası. 18 Watt Hızlı Şarj destekleyen Mi 9T’nin 4.000 mAh kapasiteye sahip pili bulunuyor. Bu batarya ile 9 saat oyun oynayabiliyor ve 18 saat video izleyebiliyorsunuz.

Mi 9T’nin iddialı olduğu bir diğer özelliği ise kameraları. Arka tarafta 3 arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.4 + 13 MP, f/2.4 çözünürlüğe ve diyafram açıklığa sahip. Ön tarafta ise pop-up olarak açılan 20 MP, f/2.2 çözünürlükte tek kamera kurulumu bulunuyor. Bu pop-up kameranın testlerde 300.000 defa kapanıp açıldığını özellikle belirttiler. Ayrıca düşmelere ya da üstten herhangi bir baskı ile otomatik olarak kendini kapattığını da belirtelim.

Arka kameralar 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps değerinde video aydı gerçekleştirebiliyor. Ön kamera ise 1080p@30fps video kaydı sunuyor.

Diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, NFC, Radyo, USB Type-C 2.0 ve 3.mm kulaklık çıkışı bulunuyor. Malesef Mi 9T’de microSD kart desteği bulunmuyor. Bir diğer beklediğimiz özellik ise suya dayanıklılıktı fakat bu özellik de bu telefonda bulunmuyor. Sadece sıçramalara karşı dayanıklılık bulunuyor.

Özetlemek gerekirse Mi 9T’yi hem tasarım hem de genel özellikleri açısından çok beğendim. Tabii bu özellikleri kıyaslarken 3.799 TL’lik fiyatı çerçevesinde bu yorumları yapıyorum. Bu ürün orta-üst dediğimiz bir segmentte yer alıyor. O yüzden fiyatını ve özelliklerini kıyaslama yaparken diğer markaların amiral gemisi modelleri ile değil bir alt kategoride yer alan modellerle kıyaslamanızı tavsiye ederim.

Cihaz temmuz ayı başında Türkiye’de satışa sunulacak. Xiaomi Mi 9T hakkında yorumlarınızı bekliyorum.