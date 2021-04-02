Xiaomi, Yeni Bir Çamaşır Kurutucuyu Satışa Sundu!

İlkbahar ve kış mevsimleri, çamaşırların yıkandıktan sonra kurumasının daha uzun sürdüğü dönemlerdir. Bahar kapıdayken Xiaomi, giysilerinizin kurumasını kolaylaştıracak yeni bir ürün piyasaya sürdü. Ürün MIJIA Elbise Kurutucu 10kg olarak adlandırılıyor çünkü 10kg taşıma kapasitesine sahip.

MIJIA Çamaşır Kurutucu, giysilerin hemen kurutulmasını sağlayan ve hemen giyilebilecek şekilde yıkanabilen ısı pompası ile kurutmayı benimsiyor. Böylece pus, rüzgar ve yağmur için endişelenmenize gerek yok.

Makine sadece giysiyi ısıtarak kurutmakla kalmıyor, aynı zamanda ağırlığı ve diğer faktörlerin yanı sıra giysi malzemesinin tasarımına göre sıcaklığı da ayarlıyor. Böylece bezin fazla kurumasına veya deforme olmasına neden olmuyor.

Aynı zamanda MIJIA Çamaşır Kurutucu, farklı giysilere tam bakım sağlamak için 22 kurutma modunu destekliyor. Kurutma modu, MCU ve Wi-Fi’nin ikili yükseltmelerini destekliuor ve kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli olarak güncellenebiliyor.

Aynı zamanda, yerleşik akıllı ileri ve geri algoritması, giysilerin dolaşmasını etkili bir şekilde azaltabiliyor. Böylece 10 kg taşıma kapasitesi dahilinde olduğu sürece büyük giysiler de makine kullanılarak kurutulabiliyor.

Makine, 4 kişilik bir ailenin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek süper büyük 118L iç tüpe sahiptir. İç tüp 574 mm iç tüp çapına sahip ve bu da onu hacimli malzemeler için uygun hale getiriyor. Ürünün fiyatı yaklaşık 457 dolar olarak belirlendi.