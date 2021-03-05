Xiaomi, Yeni Bir Katlanabilir Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi yakın zamanda yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent, Mi Mix serisinin bir parçası olacak yeni bir katlanabilir akıllı telefon için olavilir. Patent, QCC uygulamasında görüldü ve Mi Mix 4 Pro Max veya Mi Mix Fold adına sahip olması bekleniyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre telefon, sahiden de iyi özellikleri beraberinde getiriyor. Telefonun resmi adı henüz bilinmese de Mi Mix serisinin bir parçası olması bekleniyor.

Katlanabilir cihazın çift ekrana sahip olacağı ve 120 Hz’lik yüksek yenileme hızı, 7 inçlik katlanabilir bir panelle eşleştirilen amiral gemisi sınıfı Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip olacağı belirtildi.

Arka tarafta telefonun, 108 megapiksel bir ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Telefonda devasa bir pilin bulunacağı da belirtiliyor. 5.000 mAh olması beklenen bilin 67W hızlı şarj cihazıyla gelmesi bekleniyor.

Kablosuz şarjın da dahil edilip edilmeyeceği bilinmiyor, ancak kaynağımız cihazın bu yılın Nisan ayından sonra piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi. Sabırsızlıkla bekliyoruz doğrusu.