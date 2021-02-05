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Xiaomi Yeni Bir Katlanabilir Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi, katlanabilir telefonlar üzerinde son sürat çalışmaya devam ediyor. İşte şirketin aldığı yeni akıllı telefon patenti...

Ayşen Sıla

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Katlanabilir akıllı telefonların geleceğin ekolü olacağı söyleniyor. Şu an itibariyle sadece dört şirket, yani Samsung, Motorola, Huawei ve Royole bu tip telefonları satıyor. Ancak diğerler şirketlerin de cihazlarını çok yakında piyasaya sürmeleri bekleniyor.

Bu nedenle, neredeyse tüm büyük şirketler son birkaç yıldır katlanabilir ürünlerle ilgili patentler alıyor. Bununla birlikte, Xiaomi’nin kırışıklığı azaltmak için bir çözümü detaylandıran bir patenti şimdi ortaya çıktı.

Katlanabilir telefonlar şu anda iki farklı türle satışa sunuluyor. İlk tasarım tablete dönüşürken, ikinci tasarım geçmişten kalma kapaklı telefonlara benziyor. Ancak bu iki tasarımın da ortak bir yönü var ki o da menteşe tasarımı diyebiliriz.

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Piyasada bulunan tüm katlanabilir akıllı telefonlarda kırışıklıklar bulunabiliyor. Fazla göze çarpmasalar bile bir kusur olarak kabul ediliyorlar. Bu nedenle, geçtiğimiz birkaç ay içinde farklı şirketlerden bunları çözmek üzere farklı patentler geldi.

Xiaomi’nin yeni patenti de bu soruna bir çözüm üretiyor. Şirket, bu patenti Temmuz 2019’da CNIPA’ya (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) sunmuş. Ancak, patent 2 Şubat 2021’de onaylanmış ve yayınlanmış. Bu patent, “Esnek Ekran, Esnek Ekran Yapısı ve Terminal Ekipmanlarının Destek Yapısı” adını taşıyor.

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Belgelere göre, bu tasarım esnek ekran paneli için iki destekleyici yapı içeriyor. Ekrana yakın olan ikinci yapı deforme olabiliyor. Bu nedenle, cihaz kapatıldığında ekranın uzun vadede daha büyük bir kırışıktan etkilenme şansı düşük görünüyor. Umarız ileride çok daha iyi katlanabilir telefonlara sahip olabiliriz.

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Cepkolik
KaynakEgaz

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