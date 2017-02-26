Xiaomi Yeni Çipseti Pinecone İçin Yeni Bir Reklam Videosu Yayınladı

Xiaomi, Huawei‘nin Kirin serisiyle aynı yolda ilerleyerek, MediaTek, Qualcomm ve Samsung‘un ürünlerine karşı rekabet etmek için sadece birkaç gün içinde kendi SoC hattını ortaya çıkaracak. Açılışın bir göstergesi olarak Xiaomi, tanıtma lansmanına oluşan beklentiyi daha da arttırmak için ikinci bir fragman yayınladı.

Önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen çipsetler Pinecone V670 ve V970 – sırasıyla orta ve yüksek performanslı sekiz çekirdekli çipler olarak bilinmekte.

V970‘in yeni 10nm üretim sürecinde üretilmesi ve dört güçlü A53 çekirdeğinin yanı sıra dört A73 çekirdeği de bünyesinde bulundurarak Kirin 960 ile yakın rekabete girmesi beklenirken, orta performanslı V670‘in sekiz A53 çekirdekli 28nm’lik daha eski üretim süreci ile üretilerek, Çinli üreticinin daha ucuz telefon serisine konacak.

Yarı iletken tasarım ve imalat dünyasına girmek, Xiaomi’nin akıllı telefon ve tablet dünyasındaki rekabetine karşı nasıl bir duruş sergilediğini keskin bir nokta haline getiriyor ve firmanın başkaları tarafından nasıl görüleceği konusunda çok şey ifade ediyor.

Pinecone serisinin ilk fragmanı aşağıda görülebilir;