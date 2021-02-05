Xiaomi Yeni Konsept Akıllı Telefonunu Tanıttı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefon pazarında yeni modelleriyle birlikte daha fazla pay sahibi olmaya başladı. Şu günlerde ABD ile çalkantılı ilişkiler içerisinde olsa da şirket, yeni modellerini sunmaya ve piyasada bulunmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Xiaomi, her yıl arada bir yeni konsept akıllı telefon tanıtımı yapıyor. Her yıl diyoruz ama geçen yıl virüs salgını sebebiyle bunu yapamamıştı. En son 2019 yılında Mi Mix Alpha adıyla yeni bir konsept cihaz tanıtmıştı.

Xiaomi, bugün ise yeni bir 2021 yılı konsept cihazının videosunu resmi kanalında yayımladı. Cihazın tasarımsal özelliklerine bakacak olursak eğer, dört köşesinde kıvrılan farklı bir kavisli ekran yapısını görüyoruz. Şirket bu yapıya, 88 derece hiper dört kavisli ekran adını veriyor. Daha fazla detaya indiğimizde ise, cihazın hiçbir yerin fiziksel bir tuş ve bağlantı noktası bulunmuyor.

Xiaomi yetkilileri bu cihazın gerçek hayattan bir prototip olduğunu söyleseler de, tanıtımı yapılan cihazın sadece görselleri bulunuyor. Xiaomi‘nin bu yeni dört kavisli bir ekran yapısına sahip olan cihazı piyasaya çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı henüz resmi olarak bilinmiyor.