Xiaomi Yeni Mi Notebook 14 Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, mobil alan dışında diğer teknoloji alanlarında da kendisini göstermeye devam ediyor. Firma bugün itibariyle yeni dizüstü bilgisayarı olan Mi Notebook 14‘ü resmi olarak tanıttı. Bilindiği üzere şirket bazı dizüstü bilgisayarlarını web kamerası olamadan satışa çıkarmıştı. Bu durum evden çalışan ve eğitim gören kullanıcılar için pek hoş olmamıştı.

Ancak Xiaomi‘nin bugün tanıttığı modelin üst çerçevesinde entegre edilmiş bir web kamerası yer alıyor. Intel‘in Core i5 10. Nesil işlemcisiyle gelen yeni Mi Notebook 14, üç farklı yapılandırılmış versiyon ile geliyor. İkinci versiyon 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının yanı sıra Intel UHD Graphics 620 birimini barındırıyor.

Üçüncü ve en pahalı versiyon ise içerisinde 512 GB fahili depolama, Nvidia GeForce MX250 grafik kartı, 8 GB RAM bulunduruyor. Diğer ortak özelliklerinde ise 1080 piksel çözünürlükte 16: 9 oranına sahip 14 inç ekran, SATA 3 SSD, 46 W pil yer alıyor.

Bağlantı seçeneklerinde Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, üç adet USB girişi, HDMI ve 3,5 mm jak giriş bulunuyor. 1,5 kg ağırlığında olan model, 18 mm kalınlığa sahip. Mi Notebook 14, şuan için sadece Xiaomi‘nin Hindistan web sitesinde ve Amazon‘da 600 / 680 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarılmış durumda.