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Xiaomi Yeni Mijia Led Makyaj Aynasını Tanıttı!

Büyük şirketten oldukça kullanışlı bir ürün daha çıktı. Makyajında sürekli kusur bulanlar için bu ayna kusursuz...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Yeni Mijia Led Makyaj Aynasını Tanıttı!

Kadınlar için tasarlanan akıllı ürünler, pazarda giderek daha popüler hale geliyor. Xiaomi geçen yıl, Mijia Led makyaj aynası gibi birkaç tane daha ürün piyasaya sürmüştü. Bu yeni çıkan ürünse, Xiaomi’nin yüksek kalite ve uygun maliyet konusundaki itibarını korumakta.

Ürün, 6,5 inç dairesel ve yüksek çözünürlüklü gümüş kaplamalı bir aynadan oluşuyor. Aynanın alt ve orta kısmı, üç düzey parlaklık ayarını destekleyen dokunmatik kilidi mevcut. Halka şeklindeki ışık kılavuz plakası, daha parlak ve daha düzgün bir ışık sağlamak için aynanın etrafında bulunuyor. Parlak ışığı, %92 güneş ışığı benzerliğine sahip, aynı zamanda yüz rengini yüksek kalitede ön plana çıkarıyor.

Görünüş açısından, Mijia Led Makyaj Aynası, Mijia ürünlerinin minimalist, saf beyaz tasarım stilini sürdürüyor. Gövde mat ABS malzemeden imal edilmiş. Aynı zamanda ürün, yüksek renk reprodüksiyonlu ışık kılavuzu teknolojisine sahip profesyonel bir Led Makyaj Aynası olarak satışa sunuluyor.

Xiaomi Yeni Mijia Led Makyaj Aynasını Tanıttı!

Ürün halka şeklinde gölgesiz aydınlatma tasarımını benimsiyor. Yüksek renk veren lamba boncukları her iki ucunda sıralanmış. Göz makyajını ve dudak makyajını eski haline getirmek için ışık, kılavuz noktalardan tüm yüze eşit şekilde yayılıyor ve makyajınızı düzeltmenize yardımcı oluyor.

Parlaklık ayarı açısından Mijia LED Makyaj Aynası düşük, orta ve yüksek parlaklık için tasarlanmış. Düşük seviye 300lux gece gündüz cilt bakımı için uygun, orta seviye 500lux günlük makyaj kullanımı için uygun ve yüksek seviye 900lux ince cilt bakımı ve detaylı makyaj kullanımı için uygun. Farklı makyaj ve cilt bakımı ihtiyaçlarını karşılamak için dokunmatik ayarlanabilmekte. Doğal gün ışığı benzeri ışık kaynağı yumuşak ve göze zarar vermeyen cinsten.

Mijia Led Makyaj Aynası doğrudan Tip-C arayüzü ile şarj edilebilir bir tasarım benimsemiş. Şarj sırasında takılabilir ve kullanılabilir ya da yerleşik 2000 mAh lityum pil ile kablosuz olarak da kullanılabilir. 4 saatte tam olarak şarj edilebilir ve her gün en yüksek parlaklıkta 30 dakika boyunca kullanılabilir.

Xiaomi Yeni Mijia Led Makyaj Aynasını Tanıttı!

Ek olarak, Mijia Led Makyaj Aynası, 0 – 45 derece arası ayarlanabilir ayna açısını da destekliyor. Makyaj aynasının gövdesi ayrıca ruj, parfüm, bilezik ve diğer küçük nesneleri tutabilen bir saklama fonksiyonuna da sahip. Bu makyaj aynasının tabanı da katlanabiliyor, böylece seyahat ederken kolayca taşınabilir.

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