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Xiaomi Yeni Monitörüyle Nefesleri Kesiyor!

Söylentilere göre Xiaomi, yepyeni bir monitör üzerinde çalışıyor. 30 inçlik bir ekran paneline sahip olan monitöre dair detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

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Xiaomi

Bugün erken saatlerde, Xiaomi‘nin yeni bir kavisli monitör üzerinde çalıştığına dair detaylar öne sürüldü. Bu rapora göre, yeni monitörün 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği ve 30 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi‘nin tüketici elektroniği portföyünü çeşitlendirdiği biliniyor ve hatta geçen yıl geniş ürün yelpazesine ekranlar, monitörler ve oyun monitörlerini de eklemişti.

Çin teknoloji devi, Ekim 2019’da Xiaomi Mi Surface 34 inç Oyun Monitörünü piyasaya sürdü. Şirketten bir ilk olan monitör, 21: 9 en boy oranıyla ve 3440x1440px çözünürlüğüyle göz kamaştırdı.

Xiaomi

Bu cihaz öncelikle oyuncular için hedeflendi ve 1500R kavisli yüksek yenileme hızı paneli de beraberinde getirdi. Monitörde, 121 sRGB renk gamı ve AMD FreeSync desteği bulunuyordu.

Geçen ay, şirket Çin’de Xiaomi Fast LCD 24,5 inçlik bir monitör daha piyasaya sürdü. Özellikle, bu yeni 30 inç kavisli oyun monitörü, Mi Surface 34 inç monitörünün bir devamı olma niteliği taşıyor. 30 inçlik bu yepyeni monitör için son derece sabırsızız.

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KaynakGizmo China

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