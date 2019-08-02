Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, 2018 serisi oyun bilgisayarını tanıttı. Bu yıl da yükseltilmiş bir sürüm olarak Mi Gaming dizüstü bilgisayları üzerinde çalışmaya başladı. O zamandan beri cihaz için çeşitli sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Bu sefer yeni bir sızıntı ile cihazın tam olarak neye benzediğini öğrenmiş olduk. Bu görüntüler doğruca ChinaJoy 2019’daki Intel standından geliyor, bu yüzden bunların sahte olma ihtimali yok. Cihazın tasarımına şöyle bir değinelim.

Önceki Mi Gaming dizüstü bilgisayarlarla aynı prensiplere uyuyor gibi görünüyor. Aslında, önceki cihaz ile neredeyse tamamen aynı kasa. Kesinlikle burada sürpriz yok, ancak bu kötü bir şey değil. Mi Gaming dizüstü bilgisayarlar hakkında en sevdiğim şeylerden biri, sade ve basit tasarımlar oluyor.

Sızan teknik özelliklere göre oldukça iyi bir şekilde görünüyor. 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci ve en yeni NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU’ya sahibiz. Buna eşlik eden 16GB RAM ve 512GB SSD var. Belki de burada gördüğüüz en büyük değişiklik 144Hz yenileme hızına sahip yeni %72 NTSC ekranı olabilir.

Genel olarak, yeni Mi Gaming Laptop hakkında söylenecek pek bir şey yok. Şimdi, eğer tüm sızıntılar doğruysa, cihazın daha fazla çeşidi olabilir. Burada çok şaşırtıcı bir şey yok, ancak muhtemelen önceki Xiaomi oyun dizüstü bilgisayarları gibi gerçekten iyi performans gösterecek.