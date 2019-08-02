Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

144Hz yenileme hızına sahip yeni %72 NTSC ekranıyla yeni Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 canlı canlı görüntülendi...

By Muhammed Arslan

-

2
0
Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, 2018 serisi oyun bilgisayarını tanıttı. Bu yıl da yükseltilmiş bir sürüm olarak Mi Gaming dizüstü bilgisayları üzerinde çalışmaya başladı. O zamandan beri cihaz için çeşitli sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Bu sefer yeni bir sızıntı ile cihazın tam olarak neye benzediğini öğrenmiş olduk. Bu görüntüler doğruca ChinaJoy 2019’daki Intel standından geliyor, bu yüzden bunların sahte olma ihtimali yok. Cihazın tasarımına şöyle bir değinelim.

Önceki Mi Gaming dizüstü bilgisayarlarla aynı prensiplere uyuyor gibi görünüyor. Aslında, önceki cihaz ile neredeyse tamamen aynı kasa. Kesinlikle burada sürpriz yok, ancak bu kötü bir şey değil. Mi Gaming dizüstü bilgisayarlar hakkında en sevdiğim şeylerden biri, sade ve basit tasarımlar oluyor.

Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

Sızan teknik özelliklere göre oldukça iyi bir şekilde görünüyor. 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemci ve en yeni NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU’ya sahibiz. Buna eşlik eden 16GB RAM ve 512GB SSD var. Belki de burada gördüğüüz en büyük değişiklik 144Hz yenileme hızına sahip yeni %72 NTSC ekranı olabilir.Xiaomi Yeni Oyun Bilgisayarını Sergiledi!

Genel olarak, yeni Mi Gaming Laptop hakkında söylenecek pek bir şey yok. Şimdi, eğer tüm sızıntılar doğruysa, cihazın daha fazla çeşidi olabilir. Burada çok şaşırtıcı bir şey yok, ancak muhtemelen önceki Xiaomi oyun dizüstü bilgisayarları gibi gerçekten iyi performans gösterecek.

25,643BeğenenlerBeğen
57,064TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHuawei Mate 30 Pro Donanım Konusunda Oldukça İddialı!
Sonraki İçerikSamsung Galaxy A90 5G Sertifikasını Aldı!

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Watch Active 2 Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy Watch Active 2, 5 Ağustos'ta resmen tanıtılacak. Cihazın hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntı cihazın Siyah, Gümüş, Mavi, Gri, Pembe, Altın, Bej...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy Tab S4'ün yükseltilmiş sürümü olan Galaxy Tab S6'yı duyurdu. Ayrıca tablet, Selfie'leri ve videoları çekmek ve hatta multimedya içeriğini...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab S6 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung, Galaxy Tab S6 tabletini bugün açıklayacak. Ancak açıklanmadan saatler önce, tabletle ilgili önemli bir ayrıntıyı doğrulayan bir sızıntı ortaya çıktı. Galaxy Tab S6 sadece...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Windows 10 Cortana Değişiyor

Sanal asistan yarışında birçok markanın teknolojileri ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda en iddialı olan firmaların başında Microsoft geliyor. Aslında yarışa çok geç katıldığı için...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Galaxy Watch Active 2 için Son Görseller

Akıllı saat alanında kendisini kanıtlamayı başarmış markalardan biri olan Samsung, yeni akıllı saat modelleri için geri sayımı başlattı. Markanın Note 10 akıllı telefonlarını tanıtması...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Carl Zeiss’den 64 MP Lens Açıklaması

Akıllı telefonların kameraları için ilerleme o kadar büyük ki artık çok iddialı kamera özellikleri görmeye başladık. İlk olarak çoklu kamera kullanımı devreye girmeye başladı....
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.