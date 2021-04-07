Xiaomi, Yeni Taşınabilir Noodle Makinesini Tanıttı!

Noodle yani erişte, pürüzsüz tadı ve zengin besin değeri nedeniyle dünyanın her yerinde büyük ilgi topluyor. Bununla birlikte, hayatın hızlanan temposuyla, insanlar artık el yapımı erişte hazırlayabilecek enerjiye sahip olmuyorlar ve çoğunlukla bir restorana gitmek durumunda kalıyorlar.

Xiaomi, şimdi Youpin platformu aracılığıyla taşınabilir bir erişte makinesi tanıttı. Ürün, yaklaşık 30 dolar fiyat etiketine sahip. Ürün, erişte yapma adımlarını basitleştirerek tüketicilerin evde iyi erişteler yapmasına olanak tanıyor.

Kribee Big V Erişte Makinesi, benzersiz bir büyük V şekli ile Alman Red Dot 2021 ödüllü bir tasarıma sahip. Tasarım ergonomik ve kullanımı da bir hayli kolay.

Kribee elde taşınabilir erişte makinesi, el yapımı eriştelerin tadını yeniden şekillendirmek için eski erişte presleme teknolojisinden ilham almış. Böylece eriştelerin pürüzsüz, sıkı ve çiğnenebilir dokusunu gerçekten yaratabiliyor.

Erişte makinesini kullanmak için, yalnızca un ve suyu doğru oranda karıştırmanız ve ardından hamuru, erişte kovasına dökülmeden önce yoğurmak için bir yoğurma torbasına koymanız gerekiyor. Kova sıkıldıktan sonra, taze erişte makinesini yapmak için makine açılıyor. Tek seferde 200 gr un karışımı yapmak için kullanılabiliyor.

Hız açısından, Kribee Big V Elde Taşınabilir Erişte Makinesi, erişteleri 15 saniye içinde dibe yapışmadan hızlıca itebiliyor, böylece yavaş ve karmaşık geleneksel erişte yapma yönteminden kurtulmuş oluyor.