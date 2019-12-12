Xiaomi Youpin, Gigabee Smart Walkie-talkie Adlı Bir Telsiz Geliştirdi!

Xiaomi crowdfunding başarılı bir şekilde birçok cihaz geliştiridi. Xiaomi Youpin’in en son ürünü Gigabee Smart Walkie-talkie. Her zaman işe yarayacak özelliklere sahip, yaklaşık 57 $ ‘a varan 399 yuan fiyatıyla, modern bir telsiz.

Peki, Gigabee Smart Walkie-talkie’den hangi özellikleri bekleyebiliriz? Yeni başlayanlar için, cihaz 4G ve WiFi ağına sahiptir. Cihazın her satın alma ücretsiz bir 4G sim kart ile birlikte, bir yıl boyunca ücretsiz 4G ile gelecek. Aynı zamanda, çok uzaklara ulaşan bir sinyale sahiptir, cihazlar hala 5000 kilometre uzaklıktan birbirleriyle iletişim kurabiliyor.

Böyle bir 4G özellikli cihazdan bekleyeceğiniz gibi, Gigabee Smart Walkie-talkie ayrıca telefon görüşmeleri de sunar. İnternet olmadan bile gerçek zamanlı konum kontrolü için Beidou’nun GPS hibrit konumlandırma sistemi ile birlikte gelir. Hatta Xiaomi’nin AI asistanına da sahiptir. Buradaki hiçbir şey çılgınca değil, ama bir telsiz için çok sağlam bir özellik seti.

Pil ömrü açısından Gigabee’nin 60 saatlik bekleme süresi ve 40 saatlik gerçek kullanım süresi vardır. Cihaz USB-C ile şarj edilir, bu nedenle önceden var olan kablolarınız onunla iyi çalışmalıdır. Genel olarak, fiyat için oldukça iyi bir telsiz. Bu delice bir şey değil, ama Xiaomi’nin bu niş ürünleri sizin için piyasaya çıkardığını görmek güzel