Xiaomi Yuvarlanabilir Ekran Patenti Aldı!

Xiaomi patentine dayanan görseller, çarpıcı bir yuvarlanabilir akıllı telefonu gösteriyor.

Katlanabilir telefonlar hala az ve nadirdir, ancak daha cesur tasarımları mümkün kılan teknolojilerin sürekli geliştiğini görmekteyiz. En son trend, TCL ve Oppo tarafından tanıtımı yapılan katlanabilir ekranlar (yuvarlanabilir ekranlar) ve Xiaomi‘nin yakında kendi tasarımı ile bu kategoriye gireceğe benziyor.

Geçen yıl USPTO (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi)’de yer alan bir Xiaomi patenti, markanın yanlara doğru tablet biçimine uzanan geri çekilebilir ekrana sahip bir cihaz vizyonunu gösteriyor.

Jermaine Smit (diğer adıyla Concept Creator), konsept cihazını daha iyi gösteren bir dizi render oluşturmak için patent taslaklarını kullandı. Cihazın Mi Mix Alpha konsept telefonuna benzer bir sarma ekranıyla geldiğini görebiliyoruz.

Tüm patentlerde ve ilk taslaklarda olduğu gibi, bu bilgileri ve görüntüleri sadece aklınızda canlandırmak için kullanın. Çünkü buna benzer ticari olarak hazır bir ürün görüp göremeyeceğimizi veya ne zaman göreceğimizi bilmiyoruz.