Xiaomi’den 100MP Kameralı Telefon Geliyor!

Bu öğleden sonra Xiaomi, Pekin’de bir toplantı gerçekleştirdi. Xiaomi’nin kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin, şirketin yaklaşmakta olan 64MP Redmi akıllı telefonunun yanı sıra, şirketin kamera teknolojisindeki ilerlemelerinden bahsetti. Ayrıca kamera tedarikçileri ve performansları açısından ne gibi yeniliklerin olacağını da bildirdi.

Lin Bin’e göre, Xiaomi ilk olarak iki yıl önce kurduğu bağımsız kamera ekibinden bahsetti. Buna ek olarak Mayıs 2018‘de kamera teknolojileri için donanım ve yazılım geliştirmenin tüm yönlerini içeren resmi bir kamera departmanı kuruldu. Şirketin AI algoritma ekibi, AI’da 684’ü aşkın global patenti ile dünyada 11’inci sıraya sahiptir.

GW1, önceki sensörlerinden %34 daha büyük olan ve 4’ü 1 arada piksel bindirme teknolojisini destekleyen 1/7 inç ultra geniş tabanlı bir sensör kullanıyor. Ek olarak, Samsung GW1 sensörü ayrıca hassasiyeti %15 artırırken yüksek renk üretimi sağlayan pikselden bağımsız ISOCELL PLUS teknolojisini de destekliyor.

Aynı zamanda akıllı ISO teknolojisi, fotoğrafın vurgularının aşırı pozlanmamasını ve aynı zamanda görüntünün daha koyu kısımlarındaki gürültüyü azaltıyor. Son olarak, Samsung GW1 hibrit 3D HDR‘yi, akıllı piksel düzeyinde hiyerarşik pozlamayı ve donanım düzeyinde gerçek zamanlı HDR’yi destekleyerek fotoğraflar için daha geniş bir dinamik aralık ve her türlü aydınlatma koşulunun daha iyi ele alınmasını sağlar.

Sunumun sonuna yakın bir başka ilginç detay Lin Bin tarafından eklendi. Xiaomi başkanına göre, şirketin yakın gelecekte bir Samsung kaynaklı 100 MP sensör kullanmayı planlıyor. Somut bir tarih verilmemesine rağmen, Lin Bin daha sonra değil. 100 MP’ye ihtiyacımız olup olmadığı tamamen başka bir hikaye, ancak Xiaomi’nin kameralarını ciddiye aldığını görmek hala iyi.