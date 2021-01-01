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Xiaomi’den 9 Telefon Daha Yolda – Tüm Detaylar

Xiaomi'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde en az 9 telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte o telefondan bazıları...

Ayşen Sıla

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Redmi 9 Power

Xiaomi, son zamanlarda yeni bir Redmi telefonunun lansmanını yoğunlaştı. Bunun Redmi 9T akıllı telefonu olacağı tahmin ediliyor. Vietnamlı bir kaynak, Redmi 9T’nin 8 Ocak’ta piyasaya çıkabileceğini iddia ediyor. Xiaomi’nin 2021 yılının ilk çeyreğinde 9 yeni akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

Şu anda Xiaomi, Redmi 9T olduğu iddia edilen bir telefona dair bilgiler paylaşıyor. Sağlam bir kaynağa göre ise bu lansmanın 8 Ocak’ta gerçekleşeceği düşünülüyor. Xiaomi’nin yılın ilk çeyreğinde en az 9 telefon daha tanıtması bekleniyor.

Küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi telefonlarından arasında Redmi 9T, Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Lite 4G yer alıyor. Twitter’da yayılan bazı söylentilere göre Mi 11 Lite 4G’nin Hindistan’da Poco F2 olarak markalanabileceğini iddia ediyor.

Xiaomi Redmi 9 Power

Bu iddiayı destekleyecek somut bir kanıt olmadığından, kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu arada Redmi 9T’nin, yakın zamanda Hindistan’da piyasaya sürülen Redmi 9 Power‘ın yeniden markalanmış bir versiyonu olduğuna inanılıyor.

Redmi 9 Power, Full HD + çözünürlük ve 19.5: 9 en boy oranı sunan 6,53 inç IPS S LCD panele sahipti. MIUI 12 tabanlı Android 10 işletim sistemi ve Snapdragon 662 işlemci bulunduruyordu. Telefon 64 GB (UFS 2.1) ve 128 GB (UFS 2.2) depolama seçenekleriyle sunuluyor. Redmi 9T’nin de benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.

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KaynakTwitter

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